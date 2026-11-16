أبلغ آلاف العملاء في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن صعوبات في الوصول إلى خدماتهم المصرفية عبر الإنترنت لدى عدد من المؤسسات المالية الكبرى، وفقا لموقع «داون ديتكتور» المتخصص في رصد أعطال الخدمات الإلكترونية.

شملت المشكلات عملاء بنوك «جيه بي مورجان تشيس» و«بنك أوف أمريكا» و«يو إس بنك» و«ويلز فارجو»، إلى جانب منصة المدفوعات الإلكترونية «زيل»، حيث واجه المستخدمون صعوبات في تسجيل الدخول إلى حساباتهم والاطلاع على أرصدتهم وإتمام المعاملات المالية.

وسجل موقع «داون ديتكتور»، أكثر من 4600 بلاغ يتعلق ببنك «تشيس»، وما يزيد على 1500 بلاغ بشأن «بنك أوف أمريكا».

وتلقى بعض عملاء «تشيس» رسائل تفيد بأن بعض الخدمات غير متاحة حاليا، وأن البنك يعمل على إصلاح المشكلة، مع مطالبتهم بمحاولة الدخول مجددا في وقت لاحق.

وأوضح موقع «داون ديتكتور» أن بياناته تستند إلى البلاغات التي يقدمها المستخدمون، وبالتالي لا تعكس بالضرورة العدد الإجمالي للعملاء المتضررين.

ولم يتضح حتى الآن سبب الأعطال المبلغ عنها، كما لم تتوافر مؤشرات على أن المؤسسات المالية المتأثرة تواجه مشكلات ناجمة عن سبب تقني واحد.