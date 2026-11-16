حوار العقول بجامعة القاهرة.. كيف ينتصر الشباب في «معركة الوعي» أمام طوفان الشائعات والتضليل الرقمي؟

ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة.. رابطة خريجي جامعة القاهرة تستضيف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في ندوة «الشباب ومعركة الوعي في العصر الرقمي»

بحضور السيد عمرو موسى ورئيس جامعة القاهرة.. حوار موسع مع الطلاب حول تحديات الثورة المعلوماتية ومواجهة الشائعات والتضليل الرقمي.

د. محمد سامي عبد الصادق: بناء الوعي مسئولية وطنية مشتركة، وجامعة القاهرة تعمل على تنمية التفكير النقدي وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الاستخدام المسئول للتكنولوجيا ووسائل التواصل الحديثة.

رئيس جامعة القاهرة يؤكد أهمية إنفاذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتعامل بحسم مع نشر الشائعات والمعلومات المضللة والمغلوطة لحماية المجتمع وصون الوعي العام.

السفير علاء يوسف: الثورة المعلوماتية جعلت كل فرد قادرًا على صناعة المحتوى والتأثير في الرأي العام، والتحقق من مصادر المعلومات ضرورة لاتخاذ القرارات السليمة.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات للشباب: لا تكتفوا بتلقي المعلومات بل شاركوا في إنتاج المعرفة، ولا تسمحوا للذكاء الاصطناعي بأن يفكر نيابة عنكم.

السيد عمرو موسى: بناء وعي الشباب يتطلب القراءة والتفكير والتحليل وتعدد مصادر المعرفة ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية.

نظمت رابطة خريجي جامعة القاهرة ندوة بعنوان «الشباب ومعركة الوعي في العصر الرقمي»، استضافت خلالها السفير علاء يوسف، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وذلك بقاعة القاسمي بالمكتبة المركزية الجديدة، بحضور الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، والسيد عمرو موسى، رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، والسفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وأدارت الندوة الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس رابطة الخريجين وأستاذ الاقتصاد بالجامعة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سارفيناز حافظ، مدير المكتبة المركزية، ولفيف من أعضاء رابطة خريجي جامعة القاهرة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، وجمع كبير من الطلاب.

وفي مستهل كلمته، رحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق بالسفير علاء يوسف، معربًا عن اعتزاز الجامعة باستضافة أحد خريجيها المتميزين، ومشيدًا بخبراته الدبلوماسية والإعلامية، كما وجه الشكر إلى رابطة الخريجين برئاسة السيد عمرو موسى على دورها في إثراء الحياة الثقافية والفكرية بالجامعة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن بناء الوعي يمثل مسئولية وطنية مشتركة، وأن الجامعة تؤدي دورًا محوريًا في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والتمييز بين الحقائق والشائعات، مشيرًا إلى خطوات الجامعة في هذا المجال، ومنها إقرار مقرر التفكير الناقد لجميع الطلاب، وإطلاق استراتيجية الذكاء الاصطناعي وسياسة الاستخدام المسئول لتطبيقاته، وإنشاء مكتب تعزيز الهوية الوطنية والتراثية، وإطلاق منصة «أثر» لتعزيز مشاركة الطلاب في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الانتماء.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على أهمية إنفاذ أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتعامل بحسم مع جرائم نشر الشائعات والمعلومات المضللة والمغلوطة عبر المنصات الرقمية، وفقًا للقانون، مؤكدًا أن حماية المجتمع من التضليل المعلوماتي تتطلب تكامل الوعي المجتمعي مع التطبيق الفعال للتشريعات، بما يصون الأمن الفكري والمجتمعي ويحمي الحق في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة، مع احترام حرية الرأي والتعبير في إطار القانون.

ومن جانبه، أعرب السفير علاء يوسف عن اعتزازه بالانتماء إلى جامعة القاهرة، مشيدًا بمكانتها الدولية المرموقة واستضافتها لكبار القادة والشخصيات الدولية، وما تشهده من تطور نوعي في مختلف المجالات، خاصة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن إطلاق الجامعة لاستراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي يعكس رؤيتها الاستباقية في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن الثورة المعلوماتية أحدثت تحولًا جذريًا في طرق إنتاج المعلومات وتداولها، فلم يعد الفرد مجرد متلقٍ للمحتوى، بل أصبح قادرًا على صناعته ونشره والتأثير من خلاله في الرأي العام، وهو ما يفرض تحديات متزايدة تتعلق بمصداقية المعلومات والقدرة على التمييز بين الحقائق والشائعات.

واستعرض السفير علاء يوسف عددًا من المؤشرات التي تعكس الانتشار الواسع للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في مصر، مؤكدًا أن امتلاك المعلومات الصحيحة والتحقق من مصادرها يمثلان أساسًا لبناء الوعي واتخاذ القرارات السليمة، مشيرًا إلى دور الهيئة العامة للاستعلامات في تنظيم الندوات والمنتديات الشبابية والتعريف بالقضايا الوطنية والفرص المتاحة في مجالات الصناعة وريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي.

ووجه رئيس الهيئة رسالة إلى طلاب جامعة القاهرة، دعاهم فيها إلى عدم الاكتفاء بدور المتلقي، والمشاركة في إنتاج المعرفة وطرح المبادرات الإيجابية، وعدم السماح لأدوات الذكاء الاصطناعي بالتفكير نيابة عنهم، وإنما توظيفها لتوسيع مداركهم وتعزيز معارفهم، مع ضرورة التحقق من المعلومات قبل تداولها وإعمال العقل في تقييم ما تقدمه المنصات الرقمية.

ومن جانبه، أكد السيد عمرو موسى، رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، أهمية الموسم الثقافي للجامعة في فتح نقاشات جادة حول القضايا التي تمس حاضر الوطن ومستقبله، مشددًا على أن بناء الوعي الحقيقي لدى الشباب يتطلب القراءة الواسعة والتفكير والتحليل وإتقان اللغات الأجنبية وتعدد مصادر المعرفة، فضلًا عن متابعة التطورات الإقليمية والدولية وفهم أبعادها وتأثيراتها.

وأشارت الدكتورة هبة نصار، نائب رئيس رابطة خريجي جامعة القاهرة، إلى أن التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يفرض تحديات جديدة تتعلق بتشكيل الوعي، مشيدة بما تشهده الجامعة من تقدم في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومؤكدة حرص الرابطة على توظيف خبرات خريجي الجامعة في إثراء الحوار الثقافي والفكري مع الطلاب وتعزيز ارتباطهم بجامعتهم.

واختُتمت الندوة بحوار مفتوح شهد تفاعلًا واسعًا من الطلاب حول تحديات العصر الرقمي ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة والاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي، حيث أجاب السفير علاء يوسف عن تساؤلاتهم، وفي ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد سامي عبد الصادق درع جامعة القاهرة إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، تقديرًا لجهوده في نشر الوعي وتعزيز المعرفة لدى الشباب.