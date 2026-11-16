جيروزاليم بوست: 53 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط يستعدون لحرب محتملة مع إيران

قال مصدر مطلع على التفاصيل لصحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، إنه بعد وصول حاملة الطائرات الأمريكية “ثيودور روزفلت” إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)؛ يتمركز حاليًا حوالي 53 ألف جندي أمريكي في الشرق الأوسط.

وأكد المصدر أن 3 حاملات طائرات أمريكية تتواجد حالياً في الشرق الأوسط تحت قيادة القيادة المركزية الأمريكية، وهو وضع لم يُشهد منذ أبريل، وقبل ذلك، منذ عام 2003، خلال حرب الخليج الثانية.

اجتماع أمني إسرائيلي مطول حول إيران

ومساء الأحد، اجتمع المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي لمناقشة مطولة حول إيران.

وأفاد مصدران إسرائيليان للصحيفة العبرية ذاتها، بأن رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي "يبدوان متفقان" بشأن إيران، وسط تقارير عن وجود خلافات بينهما.

وقال مصدر لصحيفة "جيروزاليم بوست": "توصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى نفس الاستنتاجات بشأن إيران، ولم يتناقضا خلال المناقشة، لم تكن هناك اختلافات في البيانات أو الاستنتاجات".

إيران تعيد بناء قدراتها الصاروخية والمسيرات

ويعتقد الجيش الإسرائيلي أن إيران تواصل إعادة بناء قدراتها الصاروخية وقدراتها على الطائرات المسيرة.

وخلال اجتماع مجلس الأمن، الذي عُقد في مركز القيادة تحت الأرض التابع لمديرية العمليات في مقر قيادة كريا العسكري في تل أبيب؛ قال مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي إن النظام الإيراني يواصل استثمار موارد كبيرة في إعادة بناء قدراته الصاروخية والطائرات من دون طيار، على الرغم من تدهور الوضع الاقتصادي للبلاد.

وقال مسؤولون: "من المتوقع أن يواجه النظام أزمة غاز حادة في الشتاء المقبل، مما سيجعل السكان غير قادرين على تدفئة منازلهم".