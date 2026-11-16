منير أديب: أمريكا تشعر بخطر جماعة الإخوان على الأمن والسلم الدوليين

قال منير أديب، الباحث في شؤون الحركات المتطرفة، إن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بخطورة تنظيم الإخوان الإرهابي على أمنها القومي، أو ما يمكن وصفه بالأمن والسلم الدوليين، في تطور يعكس تحولاً في الرؤية الأمريكية تجاه التنظيم، بعدما اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكثر خطورة من الشيوعية على الولايات المتحدة وأوروبا.

وأضاف منير، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تنظيم الإخوان يمارس الإرهاب والعنف في المنطقة العربية منذ عقود طويلة، مشيراً إلى أن القاهرة طالبت واشنطن أكثر من مرة بإدراج التنظيم على قوائم الإرهاب، باعتباره بمثابة الرحم الذي خرجت منه مختلف التنظيمات المتطرفة.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالفاً دولياً لمواجهة تنظيم داعش في أكتوبر عام 2014، وكان من الأولى أن يُنشأ تحالف آخر لمواجهة تنظيم الإخوان، أو أن تتضمن مهام التحالف القائم تضييق الخناق على هذا التنظيم المتطرف، مؤكداً أن الإرهاب الذي يمارسه الإخوان لا يقل بأي حال من الأحوال عن إرهاب تنظيمي داعش والقاعدة.

وأشار إلى أن التحول الأمريكي الأخير قد يسهم بالفعل في تضييق الخناق على تنظيم الإخوان، لا سيما أنه أُدرج بالفعل على قوائم الإرهاب السوداء في العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها مصر، ولم يتبقَّ أمامه سوى الدعم الدولي الذي يتلقاه.

وأكد أن تخلي المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية عن دعم التنظيم، والنظر إليه باعتباره خطراً على أمن العالم وسلامته، قد يضعه في مرحلة الانهيار أو بداية الانهيار، في ظل التوجه الأمريكي نحو إدراجه على قوائم الإرهاب.