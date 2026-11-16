رئيس مدينة أوسيم يلتقي 40 مواطناً لبحث وحل شكواهم بشكل فوري

عقد المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة أوسيم، لقاءً موسعاً بمكتبه لاستقبال المواطنين والاستماع إلى شكاواهم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، بضرورة التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين لسرعة الاستجابة لمطالبهم وتذليل العقبات التي تواجههم.

وشهد اللقاء بحث شكاوى وطلبات نحو 40 مواطناً من أبناء المركز والمدينة، حيث تنوعت الموضوعات المطروحة لتشمل عدداً من الملفات الحيوية والخدمية، أبرزها:

-ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.

-رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام.

-منظومة النظافة والتجميل وتحسين مستوى الخدمات البيئية بالقرى والمدينة.

وخلال اللقاء، حرص رئيس مركز ومدينة أوسيم على الاستماع لكل مواطن على حدة وبشكل مباشر، موجهاً الإدارات المختصة بسرعة فحص جميع الشكاوى المقدمة، والعمل على إيجاد حلول عاجلة وفورية لها وفقاً للوائح والقوانين المنظمة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي أوسيم وتحقيق رضاهم.