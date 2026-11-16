محافظ الجيزة يسلم 48 سماعة أذن طبية لطلاب مدرسة الأمل

سلم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، 48 سماعة أذن طبية حديثة لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في خطوة تستهدف دعم مسيرتهم التعليمية وتخفيف الأعباء المادية عن كاهل أسرهم.

وأكد محافظ الجيزة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتذليل العقبات التي تواجههم لضمان دمجهم الفعّال في المجتمع وتمكينهم من ممارسة حياتهم الدراسية بشكل طبيعي.

وأشار الأنصاري إلى أن تسليم السماعات يندرج ضمن خطة المحافظة المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الملحة للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا بمختلف قطاعات ومراكز الجيزة.