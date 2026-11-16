رفع 800 طن مخلفات بمنطقة موقف الأتوبيس وشارع المأمون في الجيزة

وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع مخلفات الرتش بمنطقة موقف الاتوبيس في حي العمرانية وشارع المأمون بحي جنوب الجيزة.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.

وأكد محمد زكي مدير عام الهيئة بأنه تم الدفع بعدد 2 لودر وعدد 10 سيارة نقل كبيرة حيث أسفرت الحملات عن رفع مخلفات الرتش بموقف الأتوبيس بالعمرانية بإجمالي 600 طن وكذلك شارع المأمون بالجيزة بإجمالي 200 طن ليصبح الإجمالي العام 800 طن مما أسهم في تحسين الرؤية البصرية بهذة الاماكن.

حيث تمت الأعمال بحضور وليد كشيك نائب رئيس الهيئة وتأتي هذه الأعمال استجابة لشكاوى المواطنين التي تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بسرعه التعامل معها وإزالتها فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات والمظهر العام بنطاق احياء الجيزة.