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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تدشين مبادرة مراكزنا آمنة – حياتك تهمنا استعدادا لفصل الشتاء في الجيزة

مراكز الشباب
مراكز الشباب
أحمد زهران

دشن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة اليوم الأثنين 16نوڤمبر 2026 مبادرة "مراكزنا آمنة – حياتك تهمنا"3، والتي تنفذ للعام الثالث على التوالي  تزامناً مع بداية فصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات مناخية تتطلب استعدادات خاصة داخل الهيئات الشبابية والرياضية لضمان سلامة المترددين، وخاصة الأطفال، وذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وجاء التدشين عقب الاجتماع التنسيقي الذي عقده  وكيل الوزارة مع الإدارة الإستراتيجية ومسؤولي الأزمات والطوارئ بالمديرية، لوضع خطة عمل منظمة تشمل كل الإدارات، بهدف رفع درجة الجاهزية داخل مراكز الشباب ومعالجة أي مشكلات محتملة قد تنتج عن الأمطار أو الرياح أو الأحمال الكهربائية خلال الشتاء.

وتبدأ فعاليات التدشين من اليوم داخل 19 إدارة بجميع هيئاتها الشبابية والرياضية ، حيث سيتم متابعة  سلامة أعمدة الإنارة وعزلها, وثبات العوارض داخل الملاعب، وفحص مناطق الألعاب، والتأكد من خلوها من أي مخاطر، بالإضافة إلى متابعة الأسلاك الكهربائية ومساراتها، وحالة الأسطح ونظافتها ومنع تراكم أي مخلفات قد تتأثر بالطقس السيئ،و سلامة طفايات الحريق.

وأكد الصبروط أن المبادرة تأتي في وقت هام  لرفع مستوى الأمان داخل المراكز، موضحًا أن الخطة تستهدف التحرك الاستباقي لمواجهة أي طوارئ خلال الشتاء، وتوفير بيئة آمنة للنشء والشباب باعتبارهم الفئة الأكثر تردداً على للهيئات.

وأشار إلى أن الاجتماعات التحضيرية أسفرت عن إعداد خطة متابعة محكمة، من خلال إستمارة ثابته لكل هيئة تتضمن مرور الإدارات الفرعية على المراكز يوميًا، وتحديد أولويات العمل ومتابعة صيانة أعمدة الكهرباء وعزلها ، مراجعة العوارض داخل الملاعب ،تأمين منشآت ألعاب الأطفال ، تنظيف الأسطح ومواسير صرف الأمطار ، مراجعة الأسلاك المكشوفة ،والتأكد من جاهزية مخارج الطوارئ وطفايات الحريق.

كما أكد الصبروط أن المبادرة تتكامل مع الجانب البيئي من خلال شعار "مركزنا آمن"، والذي يتضمن  الحفاظ على نظافة الهيئات، وزراعة الأشجار، وتركيب  نواقص أعمدة الإنارة.

تُنفَّذ المبادرة بإشراف من السيد ايهاب فاوي وكيل المديرية لشؤون الرياضة  ومتابعه الإدارة الاستراتيجية وإدارة العلاقات العامة والإعلام، مسؤولو الأزمات والكوارث ،ومديرو الإدارات الفرعية والهيئات وذلك وفقاً للتكامل في العمل بين الإدارات.

وتُعد المبادرة بعامها الثالث خطوة هامة نحو تعزيز عوامل الأمن والسلامة وتحسين بيئة العمل داخل مراكز الشباب، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء بصورة آمنة ولائقة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة وزارة الشباب والرياضة

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