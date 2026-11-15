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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يتابع الانتهاء من أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بشارع القومية في إمبابة

اصلاح هبوط أرضي
اصلاح هبوط أرضي
أحمد زهران

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة جهود التعامل مع الهبوط الأرضي الذي شهده شارع القومية الرئيسي بحي إمبابة موجّهًا بسرعة اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع الموقف وتأمين المنطقة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية من حي إمبابة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز والكهرباء إلى موقع البلاغ، لإجراء المعاينة الميدانية والوقوف على الأسباب الفنية للهبوط وتحديد الإجراءات اللازمة لمعالجته مع فرض كردون تأميني بمحيط الموقع حفاظًا على سلامة المواطنين والمركبات.

وفي هذا الإطار تم الانتهاء من أعمال الإصلاح والمعالجة والردم وإعادة الشيء لأصله بالشارع عقب اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة، بما يضمن تأمين موقع الهبوط والحفاظ على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.


وكلف محافظ الجيزة الأجهزة التنفيذية بحي إمبابة بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة الدورية لموقع الهبوط والتأكد من استقرار حالة الطريق وعدم ظهور أي هبوطات جديدة مع سرعة التعامل مع أي مستجدات حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام الحركة المرورية.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة هبوط أرضي حي إمبابة

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