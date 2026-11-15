محافظ الجيزة يسلم 48 سماعة أذن طبية للطلاب ويوزع مشاريع تنموية للأولى بالرعاية غدا

يشهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، غداً الاثنين، تسليم مساعدات عينية وتنموية حيوية، وذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على تقديم الدعم الاجتماعي والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأولى بالرعاية.

وتبدأ فعاليات اليوم بديوان عام المحافظة، حيث يقوم المحافظ بتسليم 48 سماعة أذن طبية حديثة لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، وذلك لدعم العملية التعليمية ومساعدة الطلاب على الاندماج الفعّال في المجتمع وتخفيف الأعباء عن كاهل أسرهم.

ويعقب ذلك توجه المحافظ إلى حديقة المبدعين بحي العجوزة، لتسليم 27 تروسيكلا و19 مشروع خياطة، في خطوة تستهدف التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتوفير مصادر دخل مستدامة تضمن لهم حياة كريمة ومستقرة.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة المستمرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف قطاعات ومراكز الجيزة.