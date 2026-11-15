سمير عثمان: قانون "فينيسيوس" غير مطبق في مباريات الدوري المصري

تحدث سمير عثمان نائب رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن اختيار السلفادوري إيفان حكما لمباراة الاهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز.

وقال عثمان في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: إيفان حكم مباراة بيراميدز والاهلي عنده 35 سنة لكنه لعب بطولتين كأس عالم ويمنح حكم الفيديو مساحة كبيرة حال وجود لعبة بها شكوك.

واضاف: الحكام السلفادوري مباراته المقبلة بين الاهلي وبيراميدز هي رقم 300 في مسيرته واتمنى ان يركز لاعبي الاهلي وبيراميدز على الجانب الفني بدل الحكام.

وتابع: هو حكم من افضل الحكام في العالم، منوها بأن قانون "فينيسيوس" غير مطبق في الدوري المصري ومش كل لاعب يضع يده على فمه يتعرض لطرد ، هناك شروط وهي لو وضع يده وهو في حالة صراع مع اللاعب المنافس.