جامعة سوهاج تطلق منصة «مسار» الرقمية بكلية العلوم لدعم الباحثين

أعلن رئيس جامعة سوهاج الدكتور حسان النعماني، إطلاق منصة «مسار» الرقمية بكلية العلوم، لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات الإدارية الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بما يسهم في إنهاء المعاملات الورقية، وتيسير الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مؤكدًا التوجه نحو تعميم التجربة على باقي كليات الجامعة، في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وبناء منظومة إدارية ذكية تواكب التطورات التكنولوجية.

وقال رئيس الجامعة - فى تصريحات اليوم /الأحد/ - إن إطلاق المنصة يأتي اتساقًا مع توجهات الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تحسين مستوى الخدمات وتوفير الوقت والجهد، مشيدًا بهذه المبادرة باعتبارها خطوة مهمة نحو تطوير الخدمات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل داخل الجامعة.

وأضاف النعماني أن الجامعة تستهدف من خلال تعميم المنصة على مختلف الكليات إرساء منظومة إدارية أكثر فاعلية وسرعة، تعتمد على الخدمات الإلكترونية المتكاملة، وتحد من تداول المستندات والمعاملات الورقية، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة لمنسوبي الجامعة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم، أن منصة «مسار» تتيح مجموعة متنوعة من الخدمات الإلكترونية، تشمل الاستعلام عن المستحقات المالية، ومتابعة الإجازات، ومعرفة العهد الشخصية، والاطلاع على سجلات البصمة والتأخيرات، وتقديم طلبات الأذونات والتصاريح، واستخراج بيان الحالة الوظيفية ومفردات المرتب، والحصول على المستندات من الملف الوظيفي، فضلًا عن تقديم طلبات صيانة الأجهزة والبنية التحتية.

وأضاف المشتي، بأن المنصة تتضمن عددًا من المميزات التقنية، أبرزها تفعيل نظام الإشعارات عبر الهواتف المحمولة، بما يتيح للمستخدمين تلقي تنبيهات فورية عند إضافة مستحقات مالية جديدة أو تحديث حالة الطلبات المقدمة، الأمر الذي يضمن متابعة مستمرة للمعاملات ويعزز التواصل الإلكتروني بين العاملين والإدارات المختصة.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التنافس للحصول على المنح والمشروعات البحثية الممولة محليًا ودوليًا، بما يسهم في تطوير الإنتاج العلمي، والارتقاء بمكانة الجامعة في التصنيفات الدولية، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ومواجهة التحديات التنموية.

وقال النعماني، إنه في هذا الإطار، نظمت وحدة إدارة المشروعات بالجامعة ندوة علمية بكلية الطب البشري، تحت عنوان «كيفية الحصول على مشروعات بحثية ممولة»، بهدف تعريف الباحثين بفرص التمويل المتاحة وآليات إعداد المقترحات البحثية والتقدم بها إلى الجهات المانحة، لافتاً إلى أن الندوة تأتي ضمن جهود الجامعة لتنمية القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين، وتشجيعهم على إعداد مشروعات علمية مبتكرة تسهم في التعامل مع التحديات المجتمعية، وتقديم حلول علمية وتطبيقية قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه، قال الدكتور رمضان صالح، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة والمحاضر بالندوة، إن الفعاليات استهدفت إكساب الباحثين الخبرات اللازمة لإعداد وتقديم المقترحات البحثية، والتعرف على اشتراطات ومتطلبات الجهات المانحة، وآليات الاستفادة من فرص التمويل المتاحة، مؤكدًا استمرار الوحدة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للباحثين لتعزيز فرصهم في الحصول على المنح والمشروعات البحثية الممولة.

وحاضر بالندوة الدكتور أحمد حسانين، الأستاذ بكلية العلوم والمدير السابق لوحدة إدارة المشروعات، والدكتور أحمد حلمي، الأستاذ بكلية الطب جامعة أسيوط، بحضور الدكتور حاتم عمار، وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتورة أسماء نصر الدين حمدون، منسق كليات القطاع الطبي بالوحدة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.