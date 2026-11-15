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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يستعرض مع السفير الياباني إنجازات التعاون الثنائي في القطاع الصحي

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان السفير الياباني لدى مصر «إيواي فوميو» بمناسبة انتهاء فترة عمله الدبلوماسي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

تناول اللقاء الإنجازات التي تحققت في مسار التعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاع الرعاية الصحية، خاصة في مجالات التغطية الصحية الشاملة وبناء القدرات البشرية والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض تقدم مشروعات التغطية الصحية الشاملة وعلى رأسها مشروع رعاية المرضى، ومشاركة مصر في مركز معرفة التغطية الصحية الشاملة بطوكيو، إلى جانب الشراكة الفعالة في تقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة، والتي تشمل حزمة مساعدات ومنح دولية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتجهيز مستشفيات الإحالة واستقبال الجرحى والمصابين.

كما ناقش الجانبان الجهود المبذولة في تطبيق معايير الجودة اليابانية في عدد من المستشفيات المصرية، وبرامج تدريب كوادر الإسعاف بالتعاون مع جامعة كوكوشيكان، وإدخال الجراحات الروبوتية وبرامج بناء القدرات، وتفعيل برامج توأمة المستشفيات المصرية واليابانية.

 استمرار المباحثات مع كبرى الشركات اليابانية

وتطرق الاجتماع إلى استمرار المباحثات مع كبرى الشركات اليابانية عبر هيئة التجارة الخارجية اليابانية، ومؤتمر ومعرض أفريقيا الطبي، بهدف توطين تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات التشخيصية والأدوية في السوق المصري.

من جانبه، توجه السفير الياباني بالشكر للقيادة السياسية المصرية ولوزارة الصحة على الدعم المستمر والتسهيلات المقدمة طوال فترة عمله، مؤكدًا عمق الروابط الإنسانية والتاريخية بين البلدين، وأهمية استمرار التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة في مجالات الصحة الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هنادي محمد رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية.

وزير الصحة السفير الياباني التعاون الثنائي القطاع الصحي إيواي فومي

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