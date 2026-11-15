المطران سامي فوزي يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس مصر بكاتدرائية جميع القديسين

استقبل المطران الدكتور سامي فوزي شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، القس بطرس فؤاد، الأمين العام لمجلس كنائس مصر، بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، وذلك ضمن جولته للتعرف على الكنائس الأعضاء بالمجلس ولقاء رؤسائها، عقب توليه مهام منصبه.

وتناول اللقاء التعريف بتاريخ الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في مصر، وأبرز أنشطتها وخدماتها في المجالات الروحية والمجتمعية والتنموية، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الكنائس الأعضاء وتطوير العمل المشترك من خلال مجلس كنائس مصر.

وأكد اللقاء أهمية تفعيل دور المجلس خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز التواصل بين الكنائس الأعضاء، بما يتيح تبادل الخبرات وتنسيق الجهود في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب القس بطرس فؤاد عن تقديره للقاء، مشيرًا إلى حرصه على التواصل مع رؤساء الكنائس والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير أداء المجلس وتفعيل لجانه وأنشطته.

وفي ختام الزيارة، أهدى المطران سامي فوزي كتابًا تعريفيًا عن الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية إلى الأمين العام لمجلس كنائس مصر.

حضر اللقاء القس يشوع بخيت، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الأسقفية بمجلس كنائس مصر، والأرشيديكاون ياسر كوكو راعي الخدمة السودانية لأبروشية مصر .