قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر ودول عربية وإسلامية يدينون الغارة الإسرائيلية على مجمع ناصر الطبي
خلال لقاء برلماني.. وزيرة الإسكان توجه بدعم مياه الشرب بوسط سيناء
وزيرة التضامن: تطوير خدمات نيابة الأسرة لتبسيط الإجراءات على الأوصياء والقيّمين
رئيس الوزراء يتفقد مركز جراحة المخ والأعصاب بكلية طب المنصورة
شبورة كثيفة تصل لـ الضباب.. وانخفاض الرؤية لأقل من 1000 متر على الطرق.. الأرصاد تحذر
لابورتا يتحدث عن مستقبل يامال ويحذر من مقارنته بميسي وكرويف
مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات
بالإجماع ولمدة عامين.. لبنان تفوز بعضوية المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب
مدبولي يوجه بالتوسع في المسطحات الخضراء واستغلال الأراضي غير المستغلة بعواصم المحافظات
مدبولي: الدولة تتحمل ملايين الجنيهات لتوفير عمليات زراعة الكبد للمواطنين مجانًا
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بالتوسع في إقامة المعارض الدائمة والمنافذ السلعية
فابريزيو رومانو يحسم الجدل بشأن انتقال حمزة عبدالكريم إلى كومو الإيطالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين
عبدالصمد ماهر

شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، في فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي، الذي تستضيفه القاهرة للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين. 

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المصري الصيني في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات في الطب الصيني التقليدي.

وأعرب الوزير عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث، مؤكدًا أنه يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين. 

الجذور المشتركة بين الحضارتين

وأشار إلى الجذور المشتركة بين الحضارتين في المجالات الطبية، والاهتمام العالمي المتزايد بالطب الصيني التقليدي وأساليبه مثل العلاج بالإبر والأعشاب الطبيعية، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع التراث الطبي المصري. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أهمية تدريب الكوادر ووضع مناهج علمية واضحة. 

كما أشاد الدكتور إيهاب حسنين، نائب وزير التعليم العالي، بتوجه الانفتاح على الخبرات الدولية. وأكدت الدكتورة كريمة عبدالكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، استعداد الجامعة لافتتاح مركز بحثي متخصص يُعد الأكبر من نوعه في أفريقيا.

ومن الجانب الصيني، استعرض السيد «لي يوي» رئيس الاتحاد العالمي للطب الصيني التقليدي، في كلمة مسجلة أهمية التعليم الدولي لهذا المجال، مؤكدًا أن اختيار مصر يعكس متانة العلاقات ويفتح آفاقًا لدعم إنشاء أكاديمية متخصصة.

 وأشار نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة التوجيه التعليمي إلى أهمية دعم المؤسسات التعليمية في أفريقيا وتنمية الكوادر المؤهلة. 

وأكد السيد «تشانغ يا تشيانغ» الوزير المفوض بسفارة الصين لدى مصر، أن المؤتمر أول حدث متخصص من نوعه في المنطقة العربية، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية. كما شدد السيد شو تسون بو، نائب الأمين العام للاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني، على تعميق التواصل والابتكار ووضع آليات تعاون طويلة الأمد.

واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتسليم الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون العلمي والطبي بين البلدين.

وزير الصحة الطب الصيني القاهرة العلاقات الدبلوماسية مصر مستشار رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

الأب ونجليه

نصف عام تحت التراب .. جثامين محامٍ ونجليه تكشف جريمة "الثاليوم" بعد 16 شهرا

منتخب مصر

مصر ومالاوي .. شاهد ملخص وأهداف المنتخب في أول مباراة لـ علي ماهر

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة

دعاء الفجر بين الأذان والإقامة لقضاء الحوائج المستعصية.. ردده بيقين

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني

زيلينسكي: الدنمارك تمنح أوكرانيا حزمتي مساعدات للدفاع والطاقة بإجمالي 665 مليون يورو

اتفاقية للاقتصاد الرقمي

دول "آسيان" توقع أول اتفاقية للاقتصاد الرقمي في العالم

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

السعودية: تسمية جامعة الدفاع الوطني باسم الملك سلمان

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

فيديو

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد