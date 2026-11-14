شهيدان ومصابون بقصف إسرائيلي وإطلاق نار في قطاع غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي شمال غزة، في ظل تواصل خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وارتقى الشابين مؤمن الشندغلي، ومحمد عمر، وإصابة آخرين، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمال غزة.

وذكرت وسائل إعلام أن مسيّرات إسرائيلية نفذت عمليتي نسف قرب مستشفى دار السلام شمال شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

وأوضحت أن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف جنوبي خان يونس.

وأشارت إلى أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة وبشكل متكرر باتجاه وسط خان يونس، كما استهدفت بإطلاق نار كثيف المناطق الشمالية الشرقية والشرقية من المدينة.

وأضافت إن قصفًا مدفعيًا استهدف المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحليق منخفض للطيران المسيّر في أجواء المدينة.

قالت وزراة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 إلى 1,622 شهيدًا و5,878 مصابًا.

كما ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 74,653 شهيدًا و176,007 مصابين.