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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

شركة بني سويف: قطع المياه عن منطقة المركز الجديد باهناسيا

مياه بني سويف
مياه بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، قطع المياه عن منطقة المركز الجديد بمدينة اهناسيا، لمدة 6 ساعات، غدا  الاثنين الموافق 16 /11/2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى الــ 4 عصراً، وذلك بسبب أعمال تعديل مسار خط 6 بوصة بمنطقة المركز الجديد فرع اهناسيا.

وتوجهت الشركة باعتذارها للأهالي عن القطع المؤقت، بسبب أعمال تعديل مسار الخط، لضمان انتظام تقديم الخدمة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

ونوهت بأنها ستتولى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

بني سويف مياه بني سويف اهناسيا

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