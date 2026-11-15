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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس الجزائري: المخدرات حرب على شعبنا وقد نذهب للمنبع للدفاع عن أنفسنا

الرئيس الجزائري
الرئيس الجزائري
القسم الخارجي

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأحد أن إغراق الجزائر بالمخدرات هي حرب حقيقية على الشعب والشباب، لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس.

وأضاف الرئيس الجزائري خلال خلال مراسم افتتاحه للسنة القضائية. 2026 – 2027، أن الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيراننا، وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي.

وقال تبون "انتصرنا على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال"، مضيفا "نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة، وفي شبابنا بالمخدرات وعندما بلغ السيل الزبى، لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام".

وأشار الرئيس تبون، إلى أنه إذا لم تنته هذه الممارسات فنحن مضطرون لابتكار مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم وسنقوم بإقرار قوانين جديدة أكثر صرامة لوقف بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية.

وأضاف تبون أن الجزائريون الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد في واد، وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم، في واد آخر.

سفراء العالم إلى أنفاق غزة إسرائيل الرئيس الجزائري المخدرات عبد المجيد تبون إغراق الجزائر بالمخدرات

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