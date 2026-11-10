فلسطين وليبيا والسودان تتصدر مباحثات فهمي وعطاف في الجزائر

زار نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026، مقر وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حيث التقى أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية.

وأجرى فهمي وعطاف مباحثات ثنائية تناولت تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الأمين العام عن تقديره للدور المهم الذي تضطلع به الجزائر في دعم العمل العربي المشترك، ولمواقفها الثابتة إزاء القضايا العربية، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون والتنسيق مع الجانب الجزائري والاستفادة من ثقله السياسي والدبلوماسي وحضوره المؤثر على المستويين العربي والإفريقي، بما يسهم في تعزيز فاعلية الجامعة ودورها في معالجة الأزمات الإقليمية.

دعم الجزائر للقضايا العربية

من جانبه، أشاد الوزير أحمد عطاف بالرؤية التي استعرضها الأمين العام لإعادة تنشيط العمل العربي المشترك، وما تضمنته من دعوة إلى الانتقال من ردّ الفعل إلى المبادرة في التعامل مع التحديات الإقليمية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان واليمن، فضلًا عن التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي.

وأكد الأمين العام أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتوصل إلى تسويات تحفظ سيادة الدول العربية ووحدتها واستقرارها، مشيدًا بدور الجزائر وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الأمين العام أهمية البناء على العلاقات الوثيقة بين الجامعة والجزائر، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن الملفات الإقليمية، بما يتيح فرصًا أوسع لتكامل الجهود وتحقيق تقدم في معالجة الأزمات العربية، ويسهم في تعزيز قدرة الجامعة على الاضطلاع بمسؤولياتها في خدمة المصالح العربية المشتركة.