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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نبيل فهمي يفتتح أعمال المعرض العربي الصيني للمستلزمات الطبية والدوائية

نبيل فهمي يفتتح أعمال المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية
نبيل فهمي يفتتح أعمال المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية
الديب أبوعلي

افتتح نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، المعرض العربي الصيني للمستلزمات والتجهيزات الطبية والدوائية، والذي عُقد اليوم الأحد 8 نوفمبر الجاري بمقر الأمانة العامة، على هامش أعمال الدورة الثالثة لمنتدى التعاون العربي الصيني في مجال الصحة.

رافق الأمين العام، الدكتور ماجد عوني أبو رمضان، وزير الصحة بدولة فلسطين، والدكتور تشنغ تشه، نائب وزير الصحة بجمهورية الصين الشعبية، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة بجمهورية مصر العربية.

وشهد المعرض مشاركة 16 شركة صينية، حيث يستمر المعرض لمدة أربعة أيام، ويمثل فرصة للوفود المشاركة في أعمال المنتدى للتعرف على أحدث المنتجات والتقنيات والابتكارات في المجالين الطبي والدوائي.

معرض المستلزمات والتجهيزات الطبية

وأشاد نبيل فهمي بالمعرض، مشيراً إلى أنه يمثل فرصة للاستثمار والشراكة وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي والصيني.

وعقب افتتاح المعرض، عقد نبيل فهمي اجتماعاً ثنائياً مع الدكتور تشنغ تشه، حيث تمت الإشادة بالتعاون العربي الصيني في مختلف المجالات، وخاصة المجال الصحي، بما في ذلك تبادل الخبرات والرؤى حول الموضوعات الصحية في ظل التحديات الدولية.

كما أعرب الدكتور تشنغ تشه ، عن تطلع الجانب الصيني لتعزيز هذا التعاون، بما في ذلك تدريب الكوادر الطبية والصحية العربية.

كما تناول اللقاء الحديث عن الأوضاع التي تواجهها كل من فلسطين والسودان واليمن، بما في ذلك نقص الأجهزة الطبية والحاجة إلى بناء المستشفيات والمراكز الطبية أو دعم المستشفيات القائمة بالفعل.

نبيل فهمي جامعة الدول العربية المعرض العربي الصيني الأمانة العامة فلسطين الصين السودان

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