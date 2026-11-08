وزير الصحة: 2 تريليون جنيه حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال 12 عامًا

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي ارتفع بنحو 12 ضعفًا خلال الفترة من عام 2014 حتى العام المالي 2026/2027، ليصل إلى نحو تريليوني جنيه، مقارنة بنحو 42 مليار جنيه عام 2014.

تطوير المنظومة الصحية ومواجهة التحديات المتراكمة

وأوضح الوزير، خلال كلمته بالمؤتمر الطبي الثالث للقوات المسلحة، أن هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية ومواجهة التحديات المتراكمة، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية الصحية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، وتحديث التجهيزات الطبية، بالتوازي مع الاستثمار في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في المجال الطبي.