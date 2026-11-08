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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدولار تواصل الصعود ختام تعاملات اليوم الأحد

الدولار
الدولار
آية الجارحي

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه  خلال تعاملات اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، في البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم الاحد

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الدولار اليوم الاحد 8-11-2026، ضمن نشرته الخدمية 

 وسجل أعلى مستوى له عند 54.45 جنيه للبيع و54.35 جنيه للشراء في بنكي التعمير والإسكان ومصرف أبوظبي الإسلامي.

 سجل الدولار في بنك قناة السويس 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 54.23 جنيه للشراء و54.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول 54.22 جنيه للشراء و54.32 جنيه للبيع، 

 بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.21 جنيه للشراء و54.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي وبنك مصر

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 54.17 جنيه للشراء و54.27 جنيه للبيع، و سجل السعر نفسه في بنك قطر الوطني الأهلي والمصرف العربي الدولي وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB.

سعر صرف الدولار 

وسجل الدولار في بنوك البركة وبيت التمويل الكويتي ونكست والمصرف المتحد وإتش إس بي سي نحو 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية 54.18 جنيه للشراء و54.28 جنيه للبيع، وسجل في كريدي أجريكول 54.16 جنيه للشراء و54.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سجل بنك التنمية الصناعية أقل سعر للدولار  عند 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع، بينما سجل في بنكي الكويت الوطني والعربي الأفريقي الدولي 54.14 جنيه للشراء و54.24 جنيه للبيع.

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