حصر مبدئي.. مصدر بالصحة: ارتفاع مصابي حادث قطاري العياط إلى 74

أفاد مصدر بوزارة الصحة والسكان بارتفاع مصابي حادث قطاري العياط إلى 74 مصاباً في حصر مبدئي.

وتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

رفع درجة الاستعداد

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم جميع أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت 52 سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.