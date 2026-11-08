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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

5 جرحى من غزة جراء الهجمات الإسرائيلية المتواصلة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة خمسة أشخاص، بينهم امرأة، في هجمات إسرائيلية على امتداد قطاع غزة اليوم، الأحد، وسط انتهاكات تل أبيب اليومية لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي.

ونقلت وسائل الإعلام عن شهود عيان أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بجروح، بينهم واحد في حالة خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين في شمال غزة.

وقال شهود عيان إن طائرة مسيرة أطلقت صاروخاً على تجمع من الناس في منطقة بئر النجا، غرب جباليا في شمال غزة.

وفي الجنوب، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلية النار على امرأة في ظهرها بينما كانت في المخيم القطري، شرق مجمع حمد السكني في خان يونس، بحسب المصدر.

وبحسب شهود عيان، فتحت المركبات العسكرية الإسرائيلية نيرانًا كثيفة باتجاه جنوب خان يونس ومنطقة الشكوش، غرب رفح في جنوب غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن المدفعية الإسرائيلية قصفت أيضاً مناطق شرق مدينة غزة، دون وقوع إصابات.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، فقد استشهد ما لا يقل عن 1610 فلسطينياً وأصيب 5819 آخرون بنيران الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وتم التوصل إلى الاتفاق بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل، والتي بدأت في أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 175 ألفاً، وتدمير 90% من البنية التحتية المدنية.

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