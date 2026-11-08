بعد غياب 3 سنوات بسبب أزمة البحر الأحمر.. تفاصيل عودة سفن EVER GREEN للعبور من قناة السويس ورئيس الهيئة يكشف مفاجأة عن الرحلات المقبلة.. صور

شهدت قناة السويس تطورًا جديدًا يعكس عودة الثقة في الممر الملاحي الأهم لحركة التجارة العالمية، مع استئناف سفن الخط الملاحي EVER GREEN عبورها القناة بعد فترة توقف استمرت قرابة 3 سنوات، في مؤشر إيجابي على تحسن حركة الملاحة وعودة خطوط التجارة بين الشرق والغرب إلى مساراتها المعتادة.

تفاصيل عودة سفن EVER GREEN للعبور من قناة السويس

وفي هذا السياق، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عبور سفينة الحاويات العملاقة EVER EON، اليوم الأحد، ضمن قافلة الشمال، في رحلتها القادمة من هولندا والمتجهة إلى سنغافورة، لتكون أول سفينة تابعة للخط الملاحي EVER GREEN تعبر القناة مجددًا.

مواصفات السفينة العملاقة EVER EON

وتعد السفينة EVER EON من سفن الحاويات العملاقة، حيث يبلغ طولها 369 مترًا، وعرضها 53.6 متر، وتصل حمولتها الكلية إلى 185 ألف طن، فيما تبلغ طاقتها الاستيعابية نحو 16 ألفًا و556 حاوية مكافئة (TEU).

وتعمل السفينة حاليًا ضمن الخدمة الملاحية NEU 7، التي يشغلها التحالف الملاحي Ocean Alliance، وتربط مباشرة بين الموانئ الرئيسية على خط التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

تفاصيل عودة سفن EVER GREEN للعبور من قناة السويس

استقبال خاص لطاقم السفينة

ووفقًا للبروتوكول المتبع من هيئة قناة السويس عند عبور السفن للمرة الأولى، أناب الفريق أسامة ربيع عددًا من كبار مرشدي الهيئة للصعود على متن السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم ربانها هدية تذكارية بهذه المناسبة.

وشملت قائمة المرشدين الربان محمود أبو عجيلة، كبير مرشدين ممتاز، والربان يزيد يحيى، كبير مرشدين بقطاع بورسعيد، إلى جانب الربان إلهامي البابلي، كبير مرشدين ممتاز، والربان نادر ناجي، كبير مرشدين بقطاع الإسماعيلية.

تفاصيل عودة سفن EVER GREEN للعبور من قناة السويس

عودة رحلات EVER GREEN إلى قناة السويس

وأكد الفريق أسامة ربيع أن عودة الخط الملاحي EVER GREEN للعبور مجددًا من قناة السويس تمثل مؤشرًا إيجابيًا على عودة حركة التجارة العالمية إلى مسارها الطبيعي والمستدام بين الشرق والغرب.

وأوضح أن الخط الملاحي يعتزم إعادة تشغيل مزيد من رحلاته عبر القناة خلال الفترة المقبلة، بعد توقف استمر قرابة 3 سنوات منذ اندلاع أزمة البحر الأحمر.

تفاصيل عودة سفن EVER GREEN للعبور من قناة السويس

قناة السويس تستعيد كبرى الخطوط الملاحية

وأشار رئيس الهيئة إلى نجاح قناة السويس في استعادة عدد من الخدمات الملاحية التابعة لكبرى الخطوط الملاحية العالمية، التي تعمل على طريق التجارة بين أوروبا وآسيا، ومن بينها CMA CGM وMaersk وMSC وHapag-Lloyd وCOSCO وEVER GREEN.

وأكد أن عودة هذه الخطوط تعكس أهمية قناة السويس الاستراتيجية باعتبارها أحد أهم الممرات الملاحية العالمية، ومحورًا رئيسيًا لحركة التجارة والنقل البحري بين الشرق والغرب.