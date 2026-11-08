مروان عطية يوجه رسالة شكر لحسام وإبراهيم حسن بعد رحيلهما عن منتخب مصر

حرص مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى حسام حسن وشقيقه إبراهيم حسن، عقب انتهاء مهمتهما مع المنتخب الوطني، وقرار اتحاد الكرة برحيل الجهاز الفني السابق.

ونشر مروان عطية رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، أعرب خلالها عن امتنانه لما قدمه التوأم خلال فترة تواجدهما مع الفراعنة، وكتب: «شكرًا ليكم على تعبكم معانا».

وتأتي رسالة لاعب الأهلي في ظل رسائل الدعم والشكر التي حرص عدد من لاعبي المنتخب الوطني على توجيهها لحسام وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما.



