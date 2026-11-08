تأجيل محاكمة عاملي خردة حاولا سرقة أسلاك كهربائية بالسلام

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاملي خردة حاولا سرقة أسلاك كهربائية من داخل شقة سكنية بمدينة السلام إلى جلسة 17 نوفمبر .

تفاصيل الواقعة

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان أثناء محاولتهما سرقة إحدى الشقق السكنية بالقاهرة، قبل فرارهما عقب اكتشاف أمرهما.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات بشأن الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين وضبطهما، وتبين أنهما عاملان في جمع الخردة، ويقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام.

وعُثر بحوزة المتهمين على كمية من مخدر الآيس، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما اعترفا بمحاولة الدخول إلى الشقة الظاهرة في الفيديو لسرقة الأسلاك الكهربائية، إلا أنهما فرا هاربين عقب اكتشاف أمرهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.