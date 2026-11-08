أمطار ورياح واضطراب الملاحة.. هل تتغير أجواء نوفمبر؟ | حالة الطقس اليوم

تشهد حالة الطقس اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، تقلبات جوية على عدد من المحافظات، بالتزامن مع فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح، إلى جانب تحذيرات من تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، واضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض سواحل البحر المتوسط.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، يميل إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد، خاصة في الصباح الباكر، وهو ما يستدعي الانتباه إلى التغير الواضح بين درجات الحرارة نهارًا وليلًا.

أمطار تضرب عدة محافظات اليوم

وتشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة، مع احتمالية امتداد الأمطار إلى مناطق أخرى من البلاد وفقًا لتطورات الحالة الجوية.

كما تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد إلى أجزاء من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر، وهو ما يجعل فرص الأمطار قائمة في عدد من المناطق خارج نطاق السواحل الشمالية.

وتأتي هذه التوقعات في ظل تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتل هوائية شمالية، بما يساهم في تكاثر السحب وانخفاض درجات الحرارة، مع اختلاف فرص سقوط الأمطار من منطقة إلى أخرى، سواء من حيث الشدة أو توقيت الهطول.

الأرصاد تحذر من الشبورة المائية

ومن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وهو ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتتطلب هذه الأجواء من قائدي السيارات توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين المركبات، وتجنب المناورات المفاجئة، خصوصًا في المناطق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية.

نشاط الرياح يزيد الإحساس بالبرودة

وتشهد أغلب أنحاء الجمهورية نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، وهو ما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، لا سيما خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وظهور السحب، ما يجعل الأجواء أكثر برودة من الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة المسجلة، خاصة في المناطق المفتوحة والسواحل الشمالية.

وتؤثر هذه الأجواء على الإحساس العام بالطقس، رغم اعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وهو ما يستدعي اختيار الملابس المناسبة لطبيعة الطقس، وعدم الاعتماد على ارتفاع الحرارة نهارًا عند تحديد الملابس خلال فترات المساء.

تحذير من اضطراب الملاحة البحرية

وفي تحذير مهم، نبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش.

وتتراوح سرعة الرياح على هذه المناطق بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، بينما يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين وثلاثة أمتار، ما قد يؤثر على حركة الملاحة والأنشطة البحرية.

وتستدعي هذه الحالة متابعة النشرات الجوية والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة، خاصة بالنسبة للعاملين في الأنشطة البحرية والصيادين، مع ضرورة الالتزام بالتعليمات المتعلقة بحالة البحر وسرعة الرياح.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد أجواء أقرب إلى الشتوية خلال الساعات الحالية، مع استمرار فرص سقوط الأمطار على عدد من المحافظات، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي وكتل هوائية شمالية قادمة من البحر المتوسط، لافتة إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة تسجل 23 درجة، وهي أقل من معدلاتها الطبيعية.

وأضافت منار غانم في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المنخفض الجوي يبدأ التحرك اعتبارًا من الغد ناحية بلاد الشام، ما يؤدي إلى تراجع فرص سقوط الأمطار وتحسن حالة الطقس، لتصبح الأجواء أكثر استقرارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع بقاء فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الشمالية، ومنها دمياط، وقد تمتد بصورة محدودة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، بينما تظل شمال سيناء من المناطق المتوقع تأثرها بالتقلبات الجوية.

وحذرت المتنبئ الجوي من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل، موضحة أن نشاط الرياح وظهور السحب التي تحجب أشعة الشمس يزيدان الإحساس ببرودة الأجواء، ونصحت المواطنين بعدم التخفيف في الملابس خلال الساعات المتأخرة، والاعتماد على الملابس الخريفية أو الشتوية الخفيفة، خاصة عند الخروج ليلًا وفي الصباح الباكر.

كيف تتعامل مع الطقس؟

وتفرض الظواهر الجوية المتوقعة اليوم ضرورة الانتباه إلى اختلاف حالة الطقس بين المحافظات، إذ تتفاوت فرص الأمطار بين السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وسيناء، ومناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية وصولها إلى القاهرة الكبرى والبحر الأحمر.

كما تظل الشبورة المائية من أبرز المخاطر خلال ساعات الصباح، بالتزامن مع نشاط الرياح واضطراب الملاحة البحرية على أجزاء من ساحل البحر المتوسط.

وتنصح التوقعات بمتابعة البيانات الرسمية للأرصاد الجوية على مدار اليوم، خاصة مع احتمالية تغير أماكن سقوط الأمطار وشدتها، إلى جانب توخي الحذر على الطرق خلال فترات تكون الشبورة، ومراعاة انخفاض درجات الحرارة خلال الليل والصباح الباكر.