من الأسطورة إلى عشماوي.. محمد رمضان يرفع شعار تعدد الزوجات

ارتبط الفنان محمد رمضان في أذهان الجمهور خلال السنوات الأخيرة بفكرة تعدد الزوجات، بعدما تكررت هذه الفكرة في عدد من أعماله الدرامية، لتصبح واحدة من السمات اللافتة في الشخصيات التي قدمها على الشاشة.

ومن زوجتين إلى ثلاث ثم أربع زوجات، تنوعت تجاربه الدرامية مع التعدد، حتى أطلق عليه البعض لقب “عراب التعدد” في الدراما، في إشارة إلى حضوره المتكرر في هذا النوع من الأدوار، الذي تحول في بعض الأحيان إلى محور رئيسي للأحداث ومصدر للجدل بين الجمهور.

عشماوي.. ثلاث زوجات في تجربة جديدة

يواصل محمد رمضان حضور فكرة تعدد الزوجات في أعماله الدرامية، من خلال مسلسل “عشماوي”، الذي يظهر خلال أحداثه متزوجا من ثلاث سيدات، هن يسرا اللوزي وسيرين عبد النور وسارة التونسي، ليضيف تجربة جديدة إلى قائمة الشخصيات التي قدمها وجمعت بين أكثر من زوجة.

جعفر العمدة.. العلامة الكاملة

بلغ ارتباط محمد رمضان بفكرة تعدد الزوجات ذروته من خلال مسلسل “جعفر العمدة”، الذي عرض في موسم رمضان 2023 وحقق نجاحا جماهيريا واسعا، بعدما قدم شخصية جعفر العمدة، الرجل الذي يعيش مع أربع زوجات في الوقت نفسه، هن ثريا التي جسدت دورها مي كساب، ودلال التي قدمتها إيمان العاصي، وعايدة التي جسدتها زينة، ونرجس التي قدمتها منة فضالي.

وشكلت الزوجات الأربع محورا أساسيا في الأحداث، إذ حاول جعفر تحقيق التوازن والعدل بينهن، بينما امتلكت كل واحدة منهن حكايتها الخاصة وطبيعة مختلفة في التعامل معه، وهو ما أضفى على العمل العديد من المواقف والصراعات الدرامية.

وأثار المسلسل جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء الجمهور حول تقديم هذه الصورة من التعدد، بين من اعتبرها جزءا من طبيعة الشخصية التي ينتمي إليها جعفر العمدة، ومن رأى أنها تفتح الباب لمناقشة تأثير تعدد الزوجات على المرأة والعلاقات الأسرية.

الأسطورة.. البداية بزوجتين

لم تكن تجربة تعدد الزوجات جديدة على محمد رمضان، إذ تعود بدايتها الأبرز إلى مسلسل “الأسطورة”، الذي عرض عام 2016 وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، وشهد تقديمه شخصية ناصر الدسوقي، التي ارتبطت بأكثر من زيجة خلال الأحداث.

وشهد المسلسل زواج ناصر من شهد، التي جسدت دورها مي عمر، قبل ارتباطه بحنان، التي قدمتها روجينا، لتظهر فكرة الزواج الثاني ضمن تطورات الأحداث، وتتنوع دوافع العلاقات بين الحب والظروف العائلية والصراعات التي تحيط بالشخصية.