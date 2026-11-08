مصطفى شوبير يوجّه رسالة مؤثرة لحسام حسن وإبراهيم حسن بعد رحيلهما عن منتخب مصر

حرص مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، على توجيه رسالة شكر وتقدير إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، عقب رحيلهما عن القيادة الفنية لمنتخب مصر، متمنيًا لهما التوفيق في خطوتهما المقبلة.

ونشر مصطفى شوبير صورة تجمع التوأم حسام وإبراهيم حسن عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا: «شكرًا ليكم على كل حاجة، وبتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي ❤️».

وجاءت رسالة حارس الأهلي في أعقاب قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بإنهاء مهمة حسام حسن وجهازه المعاون، وكذلك رحيل إبراهيم حسن عن منصب مدير المنتخب، وتولي علي ماهر القيادة الفنية للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.



