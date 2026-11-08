بيخرجوا الركاب من الشبابيك.. الأهالي ينقذون ضحايا قطار العياط والدفع بأوناش لرفع العربات.. صور

شهد موقع حادث تصادم قطارين قادمين من اتجاه الفيوم، بين قريتي جرزا والرقة بمركز العياط جنوب الجيزة، حالة من الاستنفار، بعدما هرع الأهالي إلى موقع الحادث لمساعدة الركاب العالقين داخل العربات، والمشاركة في إخراج المصابين من نوافذ القطارين، في محاولة لإنقاذ أكبر عدد ممكن منهم.

وتسابق الأهالي للوصول إلى الركاب المحاصرين داخل العربات، حيث ساهموا في إخراجهم من الشبابيك ونقل المصابين إلى أماكن آمنة، لحين وصول سيارات الإسعاف وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وفي السياق ذاته، دفعت الأجهزة المعنية بأوناش ضخمة ومعدات ثقيلة إلى موقع التصادم، للعمل على رفع العربات المتضررة والتعامل مع آثار الحادث، وتسهيل عمليات الإنقاذ والوصول إلى الركاب العالقين.

وكان الحادث قد أسفر، وفق البيانات الأولية، عن إصابة أكثر من 60 شخصًا، وسط حالة من الاستنفار بين الأجهزة الأمنية والحماية المدنية والإسعاف، فيما تواصل الجهات المختصة التعامل مع تداعيات الحادث، وتولت النيابة التحقيق لكشف أسبابه وملابساته.