انقلاب قطار العياط.. الصحة: 64 مصابًا في حصر مبدئي

يتابع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار عن كثب التداعيات الصحية لحادث انقلاب عدد من عربات قطار الركاب، الذي وقع على طريق القاهرة – أسوان الزراعي أمام مفارق جرزا بمحافظة الجيزة.

ووجّه الوزير برفع درجة الاستعداد في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي اللازم للمصابين.

64 مصاب حصر مبدئي

ووفقًا لأحدث البيانات، شاركت ٥٢ سيارة إسعاف في عمليات النقل والإخلاء، فيما بلغ إجمالي عدد المصابين ٦٤ مصابًا، تم نقل ٥٤ منهم إلى مستشفى الواسطى، و١٠ إلى مستشفى العياط.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الصحية للمصابين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم.