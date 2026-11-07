وكيل التضامن بالإسماعيلية يهنئ رئيس جامعة قناة السويس بتجديد الثقة الرئاسية

في إطار دعم أطر التكامل بين المؤسسات الخدمية والأكاديمية بالإقليم، استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس الأستاذ مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لتقديم أطيب التهاني والتبريكات بمناسبة صدور القرار الرئاسي بتجديد الثقة في سيادته لفترة رئاسية جديدة.

وحضر اللقاء الأستاذة غادة الاشعابي مدير المكتب الفني بمدير التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية و الأستاذة مي احمد مسئول الاتصال السياسى.

وأكد الأستاذ مجدي نجيب خلال الجلسة أن القرار الرئاسي يعكس التقدير الكبير للجهود الميدانية والتنويرية التي يقودها الدكتور ناصر مندور، مشيداً بالمبادرات المجتمعية والقوافل الشاملة التي تطلقها الجامعة بالتعاون مع القطاع الاجتماعي للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر الأكثر احتياجاً بالإسماعيلية ومحافظات القناة.

من جانبه، رحب الدكتور ناصر مندور بهذه اللفتة الكريمة، موجهاً الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية على تعاونها المثمر دائمًا مع الجامعة، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في تنفيذ برامج مشتركة تخدم قضايا الحماية الاجتماعية وتفعيل دور الطلاب في العمل التطوعي وخدمة البيئة المحلية.

كما استعرض الطرفان آليات تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة، ودعم المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تمكين المجتمع الإسماعيلي اقتصادياً واجتماعياً، لتختتم الزيارة بتأكيد الجانبين على استمرار التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد لصالح المواطن المصري.