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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد تسليم شهادات التوعية بالمواصفة الدولية

شيخون: الاستثمار في رأس المال البشري هو اللبنة الأساسية للتطوير المستدام باقتصادية قناة السويس
شيخون: الاستثمار في رأس المال البشري هو اللبنة الأساسية للتطوير المستدام باقتصادية قناة السويس
محمد الغزاوى

شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة، مراسم تسليم شهادات التوعية بالمواصفة الدولية (ISO 14001:2015 Awareness) للمسؤولين والعاملين المعنيين بتطبيق نظام الإدارة البيئية، وتكريم الكوادر البشرية المشاركة في أعمال تأهيل ميناء السخنة؛ وذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية تطوير المواني التابعة لها، وفق أعلى المعايير المتبعة عالميًا وتخفيف الانبعاثات البيئية، لتعزيز تنافسيتها بين مثيلاتها دوليًا وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.

شيخون: الاستثمار في رأس المال البشري هو اللبنة الأساسية للتطوير المستدام باقتصادية قناة السويس

 جاء ذلك بحضور الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الجنوبية، وعدد من القيادات التنفيذية للهيئة.

وخلال كلمته في مستهل مراسم الحفل، قدم رئيس اقتصادية قناة السويس، التهنئة والتقدير لكافة العاملين المشاركين في تطبيق نظام الإدارة البيئية بميناء السخنة، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل فرصة حقيقية لتقدير الجهود المبذولة وتشجيع الكوادر البشرية على مواصلة العمل الدؤوب لاستكمال مسيرة التأهيل والتميز، ومشيدًا بدور القيادات التنفيذية، وإدارات الهيئة المختلفة في تحقيق هذا الإنجاز النوعي بميناء السخنة، مضيفًا أن الهيئة تولي اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في رأس المال البشري، إيمانًا بأن العنصر البشري هو اللبنة الأساسية والركيزة الأولى للتطوير المؤسسي المستدام، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام الإدارة البيئية بميناء السخنة يمثل خطوة أولية ورائدة تستهدف استكمال وتعميم تطبيق هذا النظام البيئي المتكامل بجميع المواني البحرية التابعة للهيئة، كما شدد على أهمية العمل الجماعي والتعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الإدارات المركزية بالهيئة والإدارات المختصة بالميناء، باعتبار أن روح الفريق والتواصل المؤسسي الفعال هما الضمانة الحقيقية لتجاوز التحديات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المنشودة وفق الجداول الزمنية المخططة.

من جانبهم، أعرب المكرمون والعاملون المشاركون عن فخرهم بهذا التقدير من قِبَل الهيئة، مؤكدين التزامهم التام بمواصلة مسيرة التحسين المستمر، وجعل المعايير البيئية والجودة سلوكًا مؤسسيًا يوميًا في الأنشطة والممارسات التشغيلية كافة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مواني المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الصدارة العالمية كنموذج رائد للتنمية المستدامة وكفاءة الأداء.

السويس قناة السويس اقتصادية قناة السويس السخنة

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