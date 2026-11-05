شهد الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اجراءات حملة التطعيم ضد مرض الحصبة بمدرسة سان جورج، في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين قطاعي التعليم والصحة، وحرص مؤسسات الدولة على تعزيز الإجراءات الوقائية والحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وكيل تعليم بورسعيد يشهد إجراءات حملة تطعيم الحصبة

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان هارون وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، والنائبة الدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب، والأستاذ محمد بدوي مدير إدارة شرق التعليمية، والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، والأستاذ رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، والأستاذة نيفين رضانة مديرة مدرسة سان جورج.

وأكد الأستاذ محمود بدوي أن التطعيم ضد مرض الحصبة يمثل إجراءً وقائيًا بالغ الأهمية لحماية الأطفال من الإصابة بالأمراض المعدية ومضاعفاتها، مشددًا على أهمية الالتزام بالتطعيمات المقررة وفقًا للإرشادات الطبية، باعتبارها أحد أهم وسائل الوقاية والحفاظ على صحة الأطفال، ومؤكدًا أن نشر الوعي الصحي بين الطلاب وأولياء الأمور يمثل مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الأسرة والمدرسة والمؤسسات المعنية.

وأشار مدير المديرية إلى أن تعليم بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية لتنفيذ الحملات والمبادرات الصحية داخل المدارس، وتوفير المناخ الآمن الذي يدعم انتظام العملية التعليمية، ويضع صحة الطلاب وسلامتهم في مقدمة الأولويات.

وتأتي هذه الحملة اتساقًا مع اهتمام الدولة بالصحة العامة للطلاب، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء جيل يتمتع بالصحة والوعي والقدرة على التعلم والإبداع، وترسيخًا لمفهوم أن دور المدرسة لا يقتصر على تقديم المعرفة فحسب، بل يمتد ليشمل بناء الشخصية السليمة وتعزيز السلوكيات الصحية والوقائية لدى النشء.