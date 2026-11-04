سجلت مستشفى السلام بورسعيد التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بفرع بورسعيد؛سبقاً طبياً هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة؛ حيث نجح فريق الأشعة التداخلية في أخذ عينة من البروستاتا عن طريق المستقيم بالتوجيه بالموجات فوق الصوتية (TRUS-guided Prostate Biopsy) تحت التخدير العام لمريض من كبار السن.

سبق طبى جديد بمستشفى السلام بورسعيد : نجاح أول أخذ عينة بروستاتا عبر المستقيم

ويأتي هذا النجاح تحت إشراف الدكتور إسماعيل الحفناوي ؛مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، وبمتابعة الدكتور محمد صبح ؛ مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع بورسعيد، والدكتور أحمد مختار؛ مدير مستشفى السلام ببورسعيد.

وقد شارك في تحقيق هذا الإنجاز فريق طبي متميز يضم الدكتور إبراهيم العدل ؛استشاري الأشعة التداخلية والقسطرة، والدكتور يوسف حمروش ؛أخصائي الأشعة التداخلية والقسطرة، بالتعاون مع فريق التخدير والعمليات المكون من الدكتور هشام عبد العزيز ؛أخصائي التخدير ومدير العمليات والدكتور هاني المتولي بدوي ؛استشاري التخدير، والدكتور داود عصام ؛أخصائي التخدير، وبمعاونة متميزة من فريق التمريض الأستاذ كريم أحمد محمد ؛أخصائي التمريض، والأستاذة دنيا عبد المنعم الداودي ؛فنية التمريض.

وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي أن ما حققه فريق العمل اليوم بمستشفى السلام بورسعيد هو نموذج مشرف لما نرجوه ونسعى إليه دائماً في منظومة التأمين الصحي الشامل وفق رؤية مصر 2030؛ كفاءات وطنية واعدة، وإصرار حقيقي على تقديم خدمة طبية تليق بمرضانا وتضع راحة وسلامة المواطن على رأس القائمة، موجهاً خالص الشكر والتقدير لكل فرد من أفراد الفريق الطبي والتمريض ممن ساهموا بجهودهم المخلصة في إنجاح هذا العمل، متمنياً للجميع دوام التوفيق والتقدم، ومزيداً من النجاحات التي تُعزز مكانة المستشفى والهيئة العامة للرعاية الصحية عالياً.