65 عمودا تضيء الوديان.. ومحطة مياه تروي احتياجات الأهالي.. محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات التنمية بوادي ميعر

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء، تجمع وادي ميعر بمدينة طور سيناء، لمتابعة مشروعات تطوير الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، حيث تابع أعمال إنارة التجمع باستخدام الطاقة الشمسية، والتي شملت تركيب 65 عمود إنارة، كما افتتح محطة مياه جديدة نُفذت بالمشاركة المجتمعية، بتكلفة 250 ألف جنيه، لخدمة أهالي التجمع وتلبية احتياجاتهم اليومية.

رافق المحافظ خلال الزيارة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، ورئيس مدينة طور سيناء، والشيخ صلاح سالم عطوة، شيخ قبيلة أولاد سعيد، وعدد من مشايخ وعواقل التجمع.

وتفقد المحافظ منظومة الإنارة الجديدة، التي تضم 65 عمودًا تعمل بالطاقة الشمسية، جرى توزيعها وفقًا للاحتياجات الفعلية والأهمية الحيوية للمواقع، لتشمل مداخل التجمع، ومناطق الدورانات المرورية «اليوتيرن»، والمسجد، والمدرسة، ودار المناسبات، بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة، وتعزيز عوامل الأمان، وتيسير حركة المواطنين ليلًا.

واطلع المحافظ على مواقع توزيع الأعمدة، مؤكدًا أهمية توجيه مشروعات الإنارة إلى المناطق الحيوية والخدمية بالتجمعات البدوية، والاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها مصدرًا نظيفًا ومستدامًا للطاقة، يتناسب مع طبيعة المناطق الصحراوية.

كما افتتح المحافظ محطة مياه جديدة بتجمع وادي ميعر، جرى تنفيذها بالمشاركة المجتمعية بتكلفة إجمالية بلغت 250 ألف جنيه، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 15 مترًا مكعبًا يوميًا، لتوفير المياه ودعم احتياجات الأهالي من هذا المرفق الحيوي، الذي يمثل أحد المقومات الأساسية للحياة والاستقرار بالتجمعات البدوية.

وأكد المحافظ أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة لتطوير التجمعات البدوية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومشايخ وعواقل وأهالي المناطق، بما يسهم في تنفيذ مشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتحقق مردودًا مباشرًا على حياتهم اليومية.

واستمع المحافظ إلى مطالب مشايخ وعواقل التجمع واحتياجات الأهالي، مؤكدًا حرص المحافظة على استمرار التواصل المباشر مع المواطنين بمختلف التجمعات والوديان، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

وتأتي الزيارة في إطار خطة محافظة جنوب سيناء للارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بالتجمعات البدوية، وتحسين جودة الحياة لأهالي والمناطق النائية، تأكيدًا لحرص الدولة على وصول ثمار التنمية إلى مختلف أنحاء المحافظة.