طوفان الأمطار يضرب إسرائيل.. سيارات غارقة وطرق مشلولة و خيام غزة تحت المياه

شهدت إسرائيل موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، تسببت في فيضانات واسعة بعدة مناطق، مع غرق سيارات وإغلاق طرق رئيسية وانقطاع الكهرباء عن مناطق سكنية، وسط تحذيرات من استمرار مخاطر السيول والفيضانات المفاجئة، خاصة في المناطق الساحلية والأودية.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن عاصفة شتوية قوية ضربت مناطق واسعة من البلاد، السبت 7 نوفمبر، وسجلت معدلات هطول أمطار استثنائية، إذ بلغت كمية الأمطار في منطقة كديمة بالشارون 117 مليمترًا خلال 75 دقيقة فقط، في واحدة من أبرز موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال شهر نوفمبر منذ سنوات.

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، سجلت منطقة بنيامينا نحو 48 مليمترًا من الأمطار خلال ساعة واحدة، بينما بلغت الكمية في أشدود نحو 90 مليمترًا خلال اليوم، وسجلت حيفا وتل أبيب نحو 35 مليمترًا خلال ساعة واحدة.



فيضانات تغرق السيارات وتشل حركة الطرق

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع ومركبات بعدد من المدن والبلدات الإسرائيلية، من بينها إيفن يهودا وكديمة تسوران ورامات جان وأشدود، فيما اضطرت فرق الإنقاذ إلى التدخل لإخراج أشخاص احتُجزوا داخل سيارات غمرتها المياه.

وفي منطقة كديمة تسوران، دعت السلطات المحلية السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري، بعد تعرض المنطقة لفيضانات واسعة، كما حذرت من مخاطر عبور الطرق التي غمرتها المياه.

وفي تل أبيب، أُغلقت مسارات على طريق أيالون السريع بالقرب من تقاطع لا جارديا، عقب اكتشاف أضرار بالطريق نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى نظام التصريف، بينما تضررت شبكة الكهرباء في منطقة جان يافنيه، ما أدى إلى انقطاع التيار عن السكان لفترات تجاوزت 18 ساعة في بعض المناطق.

كما تدخلت فرق الإطفاء والإنقاذ في عشرات البلاغات، شملت إنقاذ أشخاص احتُجزوا داخل مركبات ومنازل غمرتها المياه، وإخلاء مواقف سيارات تحت الأرض.

الأرصاد الإسرائيلية تحذر من السيول والفيضانات

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية تحذيرات من الفيضانات والعواصف الرعدية والسيول المفاجئة، خصوصًا في المناطق الساحلية والوسطى، إلى جانب أجزاء من صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت.

ووفقًا للتوقعات الجوية الصادرة الأحد 8 نوفمبر، تستمر فرص هطول أمطار محلية في شمال إسرائيل ووسطها، مع احتمالات محدودة لحدوث فيضانات في السهل الساحلي خلال ساعات الصباح، فيما تتراجع حدة الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من فترة بعد الظهر، على أن تتوقف خلال الليل.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية المعتادة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين.

وحذرت السلطات الإسرائيلية أيضًا من اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، داعية إلى تجنب السباحة والابتعاد عن المناطق الساحلية الخطرة.

العاصفة تمتد إلى غزة.. عشرات الآلاف من خيام النازحين تغرق

ولم تقتصر تداعيات العاصفة على إسرائيل، إذ امتدت موجة الأمطار الغزيرة إلى قطاع غزة، حيث تسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة بعد تدمير منازلهم خلال الحرب.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلًا عن تقارير ميدانية، أن الأمطار غمرت نحو 70 ألف خيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر أماكن إيوائها وتضرر المراتب والملابس والمستلزمات الأساسية.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة تلقي نحو 1500 نداء استغاثة من سكان المناطق المتضررة، بالتزامن مع انهيار ثلاثة منازل مهجورة دون وقوع إصابات، وفق ما نقلته الصحيفة.

وفي السياق ذاته، أفادت وائل اعلام عربية ، بأن نحو 400 ألف نازح يقيمون في مواقع شديدة التعرض لمخاطر الفيضانات، وسط مخاوف من تكرار غرق الخيام مع استمرار التقلبات الجوية.

مخاوف من تكرار الفيضانات مع استمرار موسم الشتاء

وتكشف موجة الطقس السيئ الأخيرة عن حجم المخاطر التي تفرضها الأمطار الغزيرة على البنية التحتية والمناطق السكنية في إسرائيل، خصوصًا في المدن الساحلية والمناطق المنخفضة، حيث يمكن أن تتحول الأمطار الكثيفة خلال فترات زمنية قصيرة إلى سيول وفيضانات مفاجئة.

وتتضاعف التداعيات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تفتقر مئات الآلاف من الأسر النازحة إلى مساكن مجهزة لمواجهة الأمطار والبرد، ما يجعل كل موجة طقس سيئ تهديدًا إضافيًا لحياة السكان وأوضاعهم المعيشية.