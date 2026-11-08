قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: إسقاط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال النهار
بني سويف تدفع بأتوبيسات وسيارات أجرة لاستيعاب ركاب القطارين بعد الحادث
ناقد رياضي: علي ماهر يمتلك فكرًا تدريبيًا مميزًا.. ومحمد صلاح لم يفتعل أزمات داخل منتخب مصر
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

طوفان الأمطار يضرب إسرائيل.. سيارات غارقة وطرق مشلولة و خيام غزة تحت المياه

السيول في إسرائيل
السيول في إسرائيل
فرناس حفظي

شهدت إسرائيل موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة، تسببت في فيضانات واسعة بعدة مناطق، مع غرق سيارات وإغلاق طرق رئيسية وانقطاع الكهرباء عن مناطق سكنية، وسط تحذيرات من استمرار مخاطر السيول والفيضانات المفاجئة، خاصة في المناطق الساحلية والأودية.

وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن عاصفة شتوية قوية ضربت مناطق واسعة من البلاد، السبت 7 نوفمبر، وسجلت معدلات هطول أمطار استثنائية، إذ بلغت كمية الأمطار في منطقة كديمة بالشارون 117 مليمترًا خلال 75 دقيقة فقط، في واحدة من أبرز موجات الأمطار التي شهدتها المنطقة خلال شهر نوفمبر منذ سنوات.

ووفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، سجلت منطقة بنيامينا نحو 48 مليمترًا من الأمطار خلال ساعة واحدة، بينما بلغت الكمية في أشدود نحو 90 مليمترًا خلال اليوم، وسجلت حيفا وتل أبيب نحو 35 مليمترًا خلال ساعة واحدة.
 

فيضانات تغرق السيارات وتشل حركة الطرق

وتسببت الأمطار الغزيرة في غرق شوارع ومركبات بعدد من المدن والبلدات الإسرائيلية، من بينها إيفن يهودا وكديمة تسوران ورامات جان وأشدود، فيما اضطرت فرق الإنقاذ إلى التدخل لإخراج أشخاص احتُجزوا داخل سيارات غمرتها المياه.

وفي منطقة كديمة تسوران، دعت السلطات المحلية السكان إلى البقاء في منازلهم وتجنب التنقل غير الضروري، بعد تعرض المنطقة لفيضانات واسعة، كما حذرت من مخاطر عبور الطرق التي غمرتها المياه.

وفي تل أبيب، أُغلقت مسارات على طريق أيالون السريع بالقرب من تقاطع لا جارديا، عقب اكتشاف أضرار بالطريق نتيجة تسرب مياه الأمطار إلى نظام التصريف، بينما تضررت شبكة الكهرباء في منطقة جان يافنيه، ما أدى إلى انقطاع التيار عن السكان لفترات تجاوزت 18 ساعة في بعض المناطق.

كما تدخلت فرق الإطفاء والإنقاذ في عشرات البلاغات، شملت إنقاذ أشخاص احتُجزوا داخل مركبات ومنازل غمرتها المياه، وإخلاء مواقف سيارات تحت الأرض.

الأرصاد الإسرائيلية تحذر من السيول والفيضانات

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية تحذيرات من الفيضانات والعواصف الرعدية والسيول المفاجئة، خصوصًا في المناطق الساحلية والوسطى، إلى جانب أجزاء من صحراء يهودا ومنطقة البحر الميت.

ووفقًا للتوقعات الجوية الصادرة الأحد 8 نوفمبر، تستمر فرص هطول أمطار محلية في شمال إسرائيل ووسطها، مع احتمالات محدودة لحدوث فيضانات في السهل الساحلي خلال ساعات الصباح، فيما تتراجع حدة الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من فترة بعد الظهر، على أن تتوقف خلال الليل.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية المعتادة، مع تحسن نسبي في الأحوال الجوية اعتبارًا من الاثنين.

وحذرت السلطات الإسرائيلية أيضًا من اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، داعية إلى تجنب السباحة والابتعاد عن المناطق الساحلية الخطرة.

العاصفة تمتد إلى غزة.. عشرات الآلاف من خيام النازحين تغرق

ولم تقتصر تداعيات العاصفة على إسرائيل، إذ امتدت موجة الأمطار الغزيرة إلى قطاع غزة، حيث تسببت في غرق عشرات الآلاف من خيام النازحين الفلسطينيين، الذين يعيشون في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة بعد تدمير منازلهم خلال الحرب.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، نقلًا عن تقارير ميدانية، أن الأمطار غمرت نحو 70 ألف خيمة تؤوي نازحين في قطاع غزة، ما أدى إلى فقدان آلاف الأسر أماكن إيوائها وتضرر المراتب والملابس والمستلزمات الأساسية.

كما أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة تلقي نحو 1500 نداء استغاثة من سكان المناطق المتضررة، بالتزامن مع انهيار ثلاثة منازل مهجورة دون وقوع إصابات، وفق ما نقلته الصحيفة.

وفي السياق ذاته، أفادت وائل اعلام عربية ، بأن نحو 400 ألف نازح يقيمون في مواقع شديدة التعرض لمخاطر الفيضانات، وسط مخاوف من تكرار غرق الخيام مع استمرار التقلبات الجوية.

مخاوف من تكرار الفيضانات مع استمرار موسم الشتاء

وتكشف موجة الطقس السيئ الأخيرة عن حجم المخاطر التي تفرضها الأمطار الغزيرة على البنية التحتية والمناطق السكنية في إسرائيل، خصوصًا في المدن الساحلية والمناطق المنخفضة، حيث يمكن أن تتحول الأمطار الكثيفة خلال فترات زمنية قصيرة إلى سيول وفيضانات مفاجئة.

وتتضاعف التداعيات الإنسانية في قطاع غزة، حيث تفتقر مئات الآلاف من الأسر النازحة إلى مساكن مجهزة لمواجهة الأمطار والبرد، ما يجعل كل موجة طقس سيئ تهديدًا إضافيًا لحياة السكان وأوضاعهم المعيشية.

امطار في إسرائيل السيول في إسرائيل قطاع غزة تل ابيب موجة الطقس السيء في إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

جانب من الواقعة

الأمن يفحص فيديو شابين أرعبا فتاة بكلب واعتديا على والدها بشومة في الطالبية

حادث سيارة ملاكي

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوى

حملة أمنية بقنا

مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد