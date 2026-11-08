قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ الجيزة يوجه بتوفير سيارات إضافية لنقل الركاب من المنيب إلى العياط والأقاليم عقب توقف حركة القطارات
محمد صلاح يتواصل مع علي ماهر ويهنئه بتولي تدريب المنتخب
حماس : الكارثة المتفاقمة في غزة تستوجب تحركاً عاجلاً لوضع حد للحصار الإسرائيلي
القصة الكاملة.. كيف أدرات الدولة حادث تصادم قطاري العياط؟
شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا
5 سنوات مدة القيد.. قانون السجل التجاري يوضح مواعيد التجديد وإجراءات المحو
مجدي يعقوب: كفاءات مصر قادرة على قيادة العالم
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تتعاون مع الاتحاد لهندسة الطيران لتبادل الخبرات في الصيانة وعمرة الطائرات

مصر للطيران للصيانة
مصر للطيران للصيانة
نورهان خفاجي

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد لهندسة الطيران (Etihad Engineering)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صيانة وعمرة الطائرات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة لدى الجانبين.

يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكات الإقليمية والدولية في مجال صناعة النقل الجوي.

شهد مراسم التوقيع، الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمود الهاملي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لطيران أبوظبي، فيما وقع المذكرة كل من المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ودانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لهندسة الطيران (Etihad Engineering) وبحضور أيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران. 

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن توقيع إتفاقية التعاون يأتي في ضوء استراتيجية مصر للطيران لتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي، وبناء شراكات مع كبرى الشركات العاملة في صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «الاتحاد لهندسة الطيران» يعكس الثقة في الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية المتطورة التي تمتلكها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وما تقدمه من خدمات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، بما يدعم مكانتها التنافسية في سوق خدمات صيانة الطائرات.

فى السياق نفسه، أكد المهندس محمد سامي أن توقيع اتفاقية التعاون تأتى فى ضوء تعظيم الإستفادة من الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة لدى الجانبين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال صيانة وعمرة الطائرات، بما يسهم في تنويع الخدمات المقدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة، بما يخدم متطلبات قطاع الطيران الإقليمي والدولي.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الطيار أحمد عادل ومحمود الهاملي مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص توسيع نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون بين الجانبين.

مصر للطيران اخبار مصر للطيران وزارة الطيران مصر للطيران للصيانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

سعر الذهب

نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

ترشيحاتنا

دعم المصانع المتعثرة

6000 مصنع على أبواب الدعم.. خبير اقتصادي: الصناعات المغذية تحناج للمساندة

محافظ الغربية

متخصص في أمراض وجراحات القلب للأطفال..محافظ الغربية: مستشفى «سلامة قلبك» رسالة إنسانية عظيمة ونموذج للتكافل المجتمعي

مصر وصندوق النقد الدولي

بعد انتهاء البرنامج الحالي.. خبير: مصر ستجدد اتفاق التمويل مع صندوق النقد الدولي

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هزيمة ترامب ومأزق نتنياهو.. هل حانت نهاية الحروب في الشرق الأوسط؟

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

المزيد