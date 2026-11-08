مصر للطيران تتعاون مع الاتحاد لهندسة الطيران لتبادل الخبرات في الصيانة وعمرة الطائرات

وقعت شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية اتفاقية تعاون مع شركة الاتحاد لهندسة الطيران (Etihad Engineering)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال صيانة وعمرة الطائرات، والاستفادة من الإمكانات الفنية والتشغيلية المتاحة لدى الجانبين.

يأتي ذلك في خطوة جديدة نحو تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكات الإقليمية والدولية في مجال صناعة النقل الجوي.

شهد مراسم التوقيع، الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمود الهاملي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لطيران أبوظبي، فيما وقع المذكرة كل من المهندس محمد سامي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، ودانيال هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لهندسة الطيران (Etihad Engineering) وبحضور أيمن ثابت، رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران.

من جانبه، أكد الطيار أحمد عادل أن توقيع إتفاقية التعاون يأتي في ضوء استراتيجية مصر للطيران لتعزيز التكامل والتعاون الإقليمي، وبناء شراكات مع كبرى الشركات العاملة في صناعة النقل الجوي، مشيراً إلى أن التعاون مع شركة «الاتحاد لهندسة الطيران» يعكس الثقة في الكفاءات البشرية والإمكانات الفنية المتطورة التي تمتلكها شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وما تقدمه من خدمات وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات الدولية، بما يدعم مكانتها التنافسية في سوق خدمات صيانة الطائرات.

فى السياق نفسه، أكد المهندس محمد سامي أن توقيع اتفاقية التعاون تأتى فى ضوء تعظيم الإستفادة من الإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة لدى الجانبين، وفتح آفاق أوسع للتعاون في تنفيذ مشروعات مشتركة في مجال صيانة وعمرة الطائرات، بما يسهم في تنويع الخدمات المقدمة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع نطاق الوصول إلى أسواق جديدة، بما يخدم متطلبات قطاع الطيران الإقليمي والدولي.

وعلى هامش مراسم التوقيع، عقد الطيار أحمد عادل ومحمود الهاملي مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص توسيع نطاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة، حيث أكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات، بما يدعم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون بين الجانبين.