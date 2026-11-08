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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اتصالات النواب: تصريحات الرئيس تؤكد أن بناء الإنسان والتعليم المتطور ركائز الجمهورية الجديدة

المهندس محمود حسين طاهر
المهندس محمود حسين طاهر
عبد الرحمن سرحان

أكد المهندس محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة حملت دلالات مهمة بشأن توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للتنمية، تقوم على الاستثمار في الإنسان، وتطوير التعليم، ومواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز قدرات الدولة المصرية.

وقال طاهر، في بيان له، إن تأكيد الرئيس على أن جودة التعليم والجدارة هما المعيار الحقيقي للتقدم، وليس مجرد التوسع في أعداد المنشآت والخريجين، يعكس أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة يكون فيها التركيز على بناء الكفاءات وتأهيل أجيال تمتلك المهارات العلمية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتسق مع متطلبات سوق العمل والتحول الرقمي.

وأضاف أن الإعلان عن إنشاء ست كليات جديدة بجامعة كيان، من بينها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، يمثل خطوة مهمة نحو التوسع في التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، وإعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، بما يدعم توجه الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وأشار وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى أن توجيهات الرئيس بشأن تطوير ثماني جامعات لتصبح جامعات رائدة عالميًا، من خلال تحديث المرافق والمنظومة التعليمية وتطبيق الرقمنة، تؤكد أن التحول الرقمي لم يعد مجرد تطوير للخدمات، وإنما أصبح عنصرًا أساسيًا في تحديث المؤسسات التعليمية ورفع كفاءتها، وتعزيز قدرتها على تقديم تعليم يتوافق مع المعايير الدولية.

وأوضح أن التوسع في الشراكات واتفاقيات التوأمة مع الجامعات والمؤسسات العلمية العالمية يمثل آلية مهمة لنقل المعرفة والخبرات وتوطين التكنولوجيا، لافتًا إلى أن بروتوكول التعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا يقدم نموذجًا للتعاون المؤسسي الذي يمكن البناء عليه في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

واختتم المهندس محمود حسين طاهر بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم ورعاية النابغين والمتفوقين، إلى جانب تشجيع الوقف التعليمي ووضع إطار مؤسسي منضبط له، يمثلان خطوات مهمة لضمان استدامة تطوير المنظومة التعليمية، مشددًا على أن بناء كوادر مصرية مؤهلة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والعلوم الحديثة هو أحد مفاتيح تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

اتصالات النواب تصريحات الرئيس السيسي الإنسان

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