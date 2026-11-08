عبدالناصر زيدان: أبوريدة حارب لاستمرار حسام حسن مع المنتخب حتى مباراتي مالاوي

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان كواليس محاولات المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، للإبقاء على حسام حسن في القيادة الفنية لمنتخب مصر، رغم تصاعد المطالب برحيله، مؤكدًا أن أبوريدة حاول إقناع أعضاء المجلس باستمراره حتى مباراتي مالاوي، لكنه لم ينجح في ذلك.

هاني ابو ريدة

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "Modern MTI": "هاني أبوريدة حاول بقوة إقناع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة والمسؤولين باستمرار حسام حسن حتى مباراتي مالاوي، وكان مسعاه جادًا، لكنه فشل في إقناع المجموعة خلال يوم الجمعة".

وأضاف: "الرأي العام كان يتجه نحو رحيل حسام حسن، وكان هناك اتجاه داخل اتحاد الكرة لعدم خوض مباراتي مالاوي دون حسم موقف المدير الفني، خاصة مع تصاعد ردود الفعل الجماهيرية".

وتابع: "بعد تطورات يوم السبت، عُقد اجتماع مطول داخل اتحاد الكرة، وكانت هناك رغبة في حسم القرار سريعًا بسبب ضيق الوقت واقتراب موعد المعسكر والمباراة الأولى أمام مالاوي يوم الجمعة المقبل، ثم المباراة الثانية يوم الثلاثاء الأسبوع المقبل في مالاوي".

واختتم زيدان تصريحاته قائلًا: "هناك تفاصيل أخرى بشأن الأزمة لا يمكن الكشف عنها احترامًا للخصوصية والمواثيق المهنية".