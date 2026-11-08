3 ملايين جنيه شهريًا.. تفاصيل راتب علي ماهر وجهازه المعاون مع منتخب مصر

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل الرواتب المالية للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، بعد توليه المسؤولية الفنية للفراعنة.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني

وأوضح أضا أن علي ماهر وجهازه المعاون سيحصلون على ما يقرب من 3 ملايين جنيه شهريًا، حيث يستحوذ المدير الفني على النصيب الأكبر من إجمالي الرواتب.

وأشار إلى أن علي ماهر سيحصل على نحو مليون و500 ألف جنيه شهريًا، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي، والبالغ نحو مليون و500 ألف جنيه، على أفراد الجهاز المعاون.