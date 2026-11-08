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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خفض تكاليف الإنتاج وفتح أسواق جديدة.. مقترحات برلمانية لزيادة الصادرات

تعبيرية
تعبيرية
أميرة خلف

أكد النائب صقر عبد الفتاح، عضو مجلس النواب أن تعظيم الصادرات يتطلب التحرك وفق خريطة واضحة للأسواق المستهدفة، تقوم على دراسة احتياجات كل سوق وتحديد المنتجات المصرية القادرة على المنافسة فيه، مع ضرورة  الترويج الإلكتروني للمنتجات الوطنية.

تعميق التصنيع المحلي

 

وأوضح " عبد الفتاح" أن التحول الرقمي في منظومة التصدير يجب أن يكون جزءًا من استراتيجية أوسع لتطوير الصناعة الوطنية، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يعزز حضور المنتج المصري في سلاسل الإمداد العالمية ويدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

جاء ذلك بعد أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة استراتيجية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.

الصادرات النواب الحكومة الأسواق فرص عمل التصنيع المحلي

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