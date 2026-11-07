ارتفاع قيمة شهادات المنشأ للصادرات عبر غرفة تجارة عمان بنسبة 20.9% خلال 10 أشهر

ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان للصادرات الأردنية إلى الأسواق العربية والأجنبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 20.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



وأظهرت بيانات إحصائية للغرفة أن قيمة الصادرات التي صدرت لها شهادات منشأ بلغت نحو 1.328 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026، مقابل 1.099 مليار دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025.



وأوضحت البيانات أن عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغ 37831 شهادة، مقابل 34679 شهادة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 9.1%.



وجاء العراق في مقدمة الدول المستوردة من الأردن من حيث قيمة الصادرات، بنحو 524 مليون دينار من خلال 2426 شهادة منشأ، تليه سويسرا بقيمة 112 مليون دينار من خلال 31 شهادة، ثم السعودية بقيمة 100 مليون دينار من خلال 6948 شهادة.



وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة بقيمة صادرات بلغت 99.9 مليون دينار من خلال 7172 شهادة، تلتها مصر بنحو 72 مليون دينار من خلال 926 شهادة.



وعلى صعيد أنواع الصادرات، بلغت قيمة المنتجات الأجنبية المعاد تصديرها 653 مليون دينار، والمنتجات الزراعية نحو 190 مليون دينار، والصناعية 165 مليون دينار، والمنتجات العربية 149 مليون دينار، فيما توزعت القيمة المتبقية على منتجات أخرى.



وتعد شهادة المنشأ وثيقة تجارية دولية تثبت بلد إنتاج البضائع أو تصنيعها أو معالجتها، وتستخدمها الجهات الجمركية لتحديد منشأ الشحنات ومدى خضوعها للتعريفات والاتفاقيات التجارية المعمول بها.



وتصدر غرفة تجارة عمان شهادات المنشأ للمنتجات الزراعية والحيوانية والثروات الطبيعية الأردنية الخام، والبضائع الأجنبية المعاد تصديرها، وكذلك البضائع الأجنبية المشتراة من السوق المحلية، وفقا لشروط محددة.



كما تصدر الغرفة شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الأردنية بناء على طلب المصدر، ووفقا للمستندات المعتمدة، ومن بينها فاتورة المصنع الأصلية المصدقة من غرفة صناعية، وشهادة المنشأ الأصلية التي تثبت أن البضائع ذات منشأ أردني، وذلك وفقا لأحكام نظام غرف التجارة الأردنية رقم 45 لسنة 2009 وتعليمات إصدار شهادات المنشأ لعام 2013.