نائب: إطلاق منصة تصدير عالمية يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة المصرية ويعزز نفاذ المنتجات للأسواق

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن التحرك نحو إطلاق منصة تصدير عالمية تقود الصناعة المصرية إلى الأسواق الدولية يمثل خطوة مهمة لدعم تنافسية المنتج المحلي، وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح " نظير" في تصريحاته أن نجاح هذه المنصة يتطلب رؤية متكاملة تمتد إلى بناء منظومة تصديرية متطورة تربط المصنعين بالمستوردين والموزعين حول العالم، وتوفر معلومات دقيقة عن احتياجات الأسواق الخارجية والفرص التصديرية المتاحة.

إنشاء قاعدة بيانات

واقترح عضو النواب إنشاء قاعدة بيانات للصناعات المصرية لتسهيل وصول المستوردين إلى الموردين المصريين، إلى جانب إعداد خريطة بالفرص التصديرية والأسواق الواعدة، و

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الفرصة أمام هذه المشروعات للانضمام إلى المنصة.



جاء ذلك بعد أكد المهندس محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن إنشاء منصة إلكترونية حكومية موحدة للتسويق والتصدير يمثل ضرورة استراتيجية لإحداث طفرة حقيقية في الصادرات الصناعية المصرية، وفتح أسواق دولية جديدة أمام المصانع والشركات الوطنية، بما يسهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.