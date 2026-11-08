مدير كلية الطب بالقوات المسلحة يعلن إطلاق النسخة الأولى من المسابقة الدولية للوراثة

أعلن اللواء طبيب أشرف محي محمد، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إطلاق النسخة الأولى من المسابقة الدولية للوراثة والبيولوجيا التركيبية، في خطوة تستهدف دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات الطبية والعلمية الحديثة.

وأكد مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، في المؤتمر الطبي الثالث للكلية الطب بالقوات المسلحة، المنعقد بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية، بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة عام 2013 جاء بهدف تأسيس صرح تعليمي وطبي يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة، وتقديم خدمات صحية متميزة، بما يتماشى مع أهداف الدولة المصرية لتطوير المنظومة الطبية.

وأوضح مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث للكلية، الذي أقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، أن الكلية تستهدف إعداد طبيب يمتلك الكفاءة العلمية والعملية التي تؤهله لمزاولة المهنة وفقًا للمعايير المطلوبة.

بروتوكولات تعاون مع كليات دولية للتطوير

وأشار إلى أن الكلية حرصت على عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الكليات والمؤسسات التعليمية الخارجية، بهدف تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي.

تحية تقدير للقوات المسلحة

وفي ختام كلمته، وجه اللواء طبيب أشرف محي محمد التحية والتقدير للقوات المسلحة على دعمها غير المحدود لكلية الطب بالقوات المسلحة، مؤكدًا أن الكلية ستواصل العمل للحفاظ على مكانتها المتقدمة، وتحقيق أهداف الدولة المصرية في تطوير التعليم الطبي والارتقاء بالخدمات الصحية.

كان الرئيس السيسي، قد أكد أن لديه حلم كبير وهو تطوير قطاعي التعليم والصحة، كونهما يقودان التقدم في أي دولة، مضيفاً سيادته أنه إذا كنا نريد لمصر استعادة مكانتها، فإنه يتعين إيلاء قطاعي الصحة والتعليم الأولوية.

وأشار الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، إلى أن الدولة بذلت جهداً في عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤ في قطاعي التعليم والصحة، إلا أن التحديات كانت كثيرة جداً وهو ما جعل تلك الجهود التي بذلت غير محسوسة بالقدر الكافي.

وأوضح الرئيس أن حجم الإنفاق في الفترة من ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٦ كبير مثلما ذكر الدكتور خالد عبد الغفار في كلمته، مؤكداً سيادته على أن تركيز الدولة ليس فقط على أعداد المنشآت والخريجين وإنما على الجدارة والجودة، وهو ما حدا بالدولة إلى الحرص على إبرام اتفاقات توأمة مع جامعات ومستشفيات عريقة في العالم لكي نتعلم منها ولتطوير الإمكانيات والقدرات المصرية في وقت قصير.

و أكد الرئيس أن التوقيع على بروتوكول تعاون بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا هو إحدى الخطوات التي تقوم بها الدولة، وليس فقط القوات المسلحة، لضمان تحقيق الجدارة، مشدداً على اهتمام الدولة بالإنسان في كافة المجالات والقطاعات.

وفيما يتعلق بكلية الطب بالقوات المسلحة، أشار الرئيس إلى أن عدداً كبيراً من المدنيين قد تقدم هذا العام للالتحاق بها، وأنه بناءً على ذلك تم التفكير في تطوير الموضوع بإنشاء ست كليات جديدة في جامعة كيان في مجالات الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، موضحاً سيادته أن تلك التخصصات هي أكثر التخصصات تقدماً، وأنه سيتم السعي لإجراء توأمة بين تلك الكليات وكليات أجنبية مناظرة مرموقة، موضحاً سيادته أن جامعة كيان ستكون قادرة على استيعاب حوالي ٢٥ الف طالب.

وأكد الرئيس على أن الدولة إذا أرادت تقديم خدمة صحية جيدة على النحو المأمول فإنها سوف تحتاج إلى ميزانية تساوي ضعف ميزانية قطاع الصحة مرة أو مرتين على الأقل، مضيفاً سيادته في هذا السياق أن الرعاية الصحية التي يتم تقديمها للمواطنين أو من يلجأ إلى مصر هو أمر له بعد ليس فقط اقتصادياً وإنما أخلاقياً وإنسانياً ودينياً كذلك.

ووجه الرئيس بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف دراسة النابغين المتفوقين للالتحاق بجامعة كيان، شريطة إستمرار نبوغهم.

في ذات السياق، أشار الرئيس إلى أنه سيتم في شهر فبراير ٢٠٢٧ افتتاح جامعة كيان، داعياً سيادته في هذا الصدد أولياء الأمور والطلبة إلى الحرص على الاستفادة من البرامج التي تقدمها تلك الكليات والتي تم إعدادها بعناية فائقة، موجهاً السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالنظر في السماح بتحويل العشرة الأوائل في الثانوية العامة إلى كليات جامعة كيان، مشيراً في هذا الصدد إلى أن مصر لن يكفيها إلا أن يكون لديها عشرة آلاف مجدي يعقوب، لأن هذا الرمز والقدوة - في إشارة للدكتور مجدي يعقوب - يدفعنا إلى أن نأخذ بالاسباب التي أدّت لنبوغه وتطبيقها على شبابنا.

ونوه الرئيس بأنه سعيد بقرب افتتاح جامعة كيان، وكذا جامعة جديدة أخرى على طريق العين السخنة في شهر مارس ٢٠٢٧ لم يتم الاتفاق بعد على اسمها.

كما أوضح الرئيس و وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه يجرى العمل على تطوير ثماني جامعات لتكون جامعات رائدة عالمياً، من كافة الأوجه، سواء من حيث المرافق أو النواحي التعليمية أو تطبيق الرقمنة، مشيراً إلى أن الدولة سوف تتقدم بشكل كبير إذا تم تحقيق إنجاز في قطاعي الصحة والتعليم.

وفيما له صلة بمنظومة التعليم، وارتباطاً بوزارة الأوقاف، وجه الرئيس الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزارات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والعدل، والأوقاف، والتربية والتعليم والتعليم الفني بوضع إطار قانوني موثوق فيه ومقدر، وذلك للتشجيع والتحفيز على إجراء الوقف التعليمي، وبحيث يكون ذلك في إطار مؤسسي ومنضبط.

وفي ختام مداخلته، أكد الرئيس على أهمية الاستمرار في تواصل المسئولين مع المواطنين لتوضيح الجهود التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات، وللتأكيد على أن الدولة تسير بفضل الله على الطريق الصحيح لتحقيق المستهدفات المرجوة، مشدداً سيادته على أن تقدم الدول يستغرق عشرات السنوات، وأن ذلك يستلزم وجود خطة عمل ومتابعة حثيثة وإرادة قوية واستقرار واستمرار.