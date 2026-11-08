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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي كأس السوبر الأفريقي.. اتحاد العاصمة الجزائري يسجل أول هدف في شباك صن داونز

صورة من الهدف
صورة من الهدف
إسلام مقلد

نجح زكريا دروي في تسجيل الهدف الأول لصالح اتحاد العاصمة الجزائري في مرمى ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وسجل درواي الهدف في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة.

أعلن الثنائي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، ولامين ندياي، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، تشكيل فريقهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة كالتالي

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: عماد الدين عزي، سعدي رضواني، أشرف عبادة، ريان محروز.

خط الوسط: زكريا دراوي، فريد بولايا، أدونجو ليكونزا، هيثم لوصيف.

خط الهجوم: أحمد خالدي، محمد الأمين رمضاوي.

 

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موديبـا، نديماني، خوزا، مورينا.

خط الوسط: ماتولودي، موكوينا، أليندي.

خط الهجوم: سانتوس، ماثيوز، ليون.

 

بدلاء صن داونز:

جوس، مفالا، أوباس، ندلوفو، زواني، باساديين، فان وايك، مايولولا، راينرز.

ويقام السوبر الأفريقي، بين بطل دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد بطل البطولة.

وكان صن داونز، قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الملكي المغربي في النسخة الماضية.

بينما حصد اتحاد العاصمة، لقب كأس الكونفدرالية، على حساب نادي الزمالك في النسخة الماضية.

اتحاد العاصمة الجزائري اتحاد العاصمة ماميلودي صن داونز صن داونز بطولة كأس السوبر الإفريقي

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