نفاد 65% من تذاكر مواجهة صن داونز واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

شهدت تذاكر مواجهة ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي واتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، بعدما تم بيع 65% من إجمالي التذاكر المطروحة حتى الآن.

ويعكس الإقبال الجماهيري المرتفع حجم الاهتمام بالمواجهة المرتقبة بين الفريقين، في ظل رغبة جماهير الناديين في مساندة فريقيهما خلال الصراع على لقب السوبر الإفريقي.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة حضورًا جماهيريًا لافتًا، مع استمرار بيع التذاكر خلال الفترة المقبلة، قبل انطلاق المواجهة التي تجمع بطلي القارة في منافسة قوية على اللقب القاري.