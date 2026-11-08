من علامة الجزاء.. صن داونز يدرك التعادل أمام اتحاد العاصمة الجزائري في نهائي كأس السوبر الإفريقي

نجح إكرام راينرز في تسجيل الهدف الأول لصالح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في مرمى اتحاد العاصمة الجزائري، في المباراة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وسجل راينرز الهدف في الدقيقة 25 من انطلاق المباراة من ركلة جزاء احتسبها الحكم على مدافع اتحاد العاصمة للمسه الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وسجل زكريا درواي هدف اتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 4 من انطلاق المباراة.

أعلن الثنائي ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق ماميلودي صن داونز، ولامين ندياي، المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري، تشكيل فريقهما، في المباراة التي تجمعهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد بمدينة بريتوريا في جنوب أفريقيا ضمن منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي.

وجاء تشكيل اتحاد العاصمة كالتالي

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

خط الدفاع: عماد الدين عزي، سعدي رضواني، أشرف عبادة، ريان محروز.

خط الوسط: زكريا دراوي، فريد بولايا، أدونجو ليكونزا، هيثم لوصيف.

خط الهجوم: أحمد خالدي، محمد الأمين رمضاوي.

وجاء تشكيل صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز.

خط الدفاع: موديبـا، نديماني، خوزا، مورينا.

خط الوسط: ماتولودي، موكوينا، أليندي.

خط الهجوم: سانتوس، ماثيوز، ليون.

بدلاء صن داونز:

جوس، مفالا، أوباس، ندلوفو، زواني، باساديين، فان وايك، مايولولا، راينرز.

ويقام السوبر الأفريقي، بين بطل دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد بطل البطولة.

وكان صن داونز، قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب الجيش الملكي المغربي في النسخة الماضية.

بينما حصد اتحاد العاصمة، لقب كأس الكونفدرالية، على حساب نادي الزمالك في النسخة الماضية.