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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تطوير الصحة والتعليم وبناء الإنسان المصري أساس تحقيق التنمية الشاملة

النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، أن تقدم الدولة يرتبط بتحقيق إنجازات حقيقية في قطاعي الصحة والتعليم، يسلط الضوء على أهمية وضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولويات السياسات العامة، باعتباره العنصر الأساسي في تحقيق أي تقدم اقتصادي أو اجتماعي.

وقال الريان إن تطوير القطاع الصحي يحتاج إلى رؤية متكاملة لا تقتصر على تحديث البنية التحتية أو إدخال التقنيات الحديثة، بل تشمل أيضًا تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالعنصر البشري، وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية، مع ضمان وصول الخدمة الصحية الجيدة إلى جميع المواطنين بمختلف المحافظات.

وأضاف أن المؤتمرات الطبية والعلمية تمثل فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، لافتًا إلى أهمية بروتوكول التعاون الموقع بين كلية الطب بالقوات المسلحة والكلية الملكية للجراحين بأيرلندا، باعتباره خطوة تتيح تبادل الخبرات وتطوير برامج التعليم والتدريب الطبي وفقًا للمعايير العلمية الحديثة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن تحقيق التقدم في قطاع الصحة يرتبط كذلك بتطوير منظومة التعليم الطبي، والاهتمام بالبحث العلمي، وتوفير فرص التدريب والتأهيل المستمر للأطباء، بما يضمن مواكبة التطورات المتلاحقة في العلوم الطبية، ويعزز قدرة المؤسسات الصحية على تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المواطنين.

وفيما يتعلق بتوجيهات الرئيس بشأن دراسة إنشاء مخزون استراتيجي للدولة من مختلف الاحتياجات لمواجهة الطوارئ، أكد الريان أهمية التخطيط المسبق والاستعداد للأزمات، خاصة فيما يتعلق بتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي، بما يضمن عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين بأي ظروف استثنائية، ويعزز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات بكفاءة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة بناء الإنسان المصري تطوير القطاع الصحي الخدمات الطبية

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